تكليف رئاسي للحكومة للتحول من التجميع للتصنيع وتوطين صناعة النقل بمصر

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عقد اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن وزير النقل والمواصلات قد عرض خلال فعاليات الاجتماع جهود التطوير الخاصةبمنظومة النقل، والسكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، والتي تساهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف العمل على توطين صناعة النقل بمصر، والعمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي بمتطلبات هيئة السكك الحديدية بما يساهم في العمل على تنمية الاقتصاد المصري.

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كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة الجاري العمل على تنفيذها، والتي تتضمن العمل على تطوير المزلقانات، والعمل على تطوير محطات السكة الحديد، وكذلك العمل على تصنيع وتوريد عربات السكك الحديد الخاصة بالركاب والبضائع، والعمل على توليد القوى.

وأضاف السفير بسام راضي أن رئيس جمهورية مصر العربية قد وجه خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم على مواصلة مزيد م جهود من أجل التحول من التجميع فقط إلى التصنيع، والعمل على توطين صناعة النقل بمصر بالتعاون مع الشركات الكبرى العالمية، مشدداً على ضروة أن يتم مراعاة أعلى المواصفات الفنية، والمواصفات التكنولوجيات الحديثة بالتصنيع، بما يساهم في التطوير الشامل لمنظومة سكك حديد مصر، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

كما وجه السيد الرئيس بضرورة العمل على دفع معدلات التنفيذ بكافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والمواصلات ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع من أجل مواجهة أي تحديات بهذه المشروعات من أجل سرعة إنجازها، مما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية من أجل الارتقاء بمنظومة نقل الركاب، والبضائع، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين المصريين.

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