سعر الدولار اليوم 4-8-2019: أحدث تحركات الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم

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تراجع سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية قرابة قرشين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقابل تعاملات الخميس في البنوك العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 16.4975 جنيهاً للشراء و 16.5975 جنيهاً للبيع، في مقابل 16.5156 جنيه للشراء و16.6156 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

ويذكر أن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام 2019، حقق الجنيه المصري ارتفاعًا أمام سعر الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 7.5%، وكان متوسط سعر الدولار بـ 16.5677 جنيه في نهاية يوليو الماضي، مقابل 17.9139 جنيه بداية يناير 2019.

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الأعلى للشراء: سعر الدولار اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي دون تغيير عند 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 16.53 و16.63 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

وتراجع سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي وبنك مصر) بقيمة قرشين ليسجل 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع بعدما هبط من قرش إلى 3 قروش فى البنوك التالية (بنك بلوم ومصر إيران للتنمية وعودة والتنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري وبنك الاستثمار العربي ).

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك البركة بقيمة قرش ليصل 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول والمصري الخليجي والمشرق نحو قرشين، والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان بقيمة قرش واحد ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

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وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة 3 قروش في البنك الأهلي المتحد ليسجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع، وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين في بنوك الأهلي الكويتي وقناة السويس والإمارات دبي الوطني ليسجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم قرشًا واحدًا في بنوك “اتش اس بي سي وقطر الوطني” ليسجل 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة بقيمة 4 قروش ليصل سعر الدولار في بنك القاهرة الي 16.48 جنيه للشراء و 16.58 للبيع.

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