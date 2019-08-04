زيادة بنسبة 5.9% بأسعار الطوب خلال شهر يوليو 2019

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أوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة لاحتياجات ومواد البناء عن زيادة أسعار الطوب الوردى، وأسعار الطوب الأسمنتي أيضاً خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، بنسبة مئوية تتراوح ما بين 3.8% إلى 5.9%.

كما أوضح التقرير أن سعر الـ 1000 طوبة من الطوب أسمنتي مصمت، قياس “25*12*6″، سجلت ما يقرب من 1100 جنيهاً مصرياًَُ في مقابل سعر 1060 جنيهاً مصرياً خلال شهر يونيو من العام الراهن لعام 2019.

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كما سجل سجلت الـ 1000 طوبة أسمنت مفرغة، قياس “40*20*12″، بقيمة تقرب من 5050 جنيهاً مصرياً، في مقابل سعر 5000 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات شهر يونيو من العام الراهن 2019، كما انخفضت بنسبة مئوية تصل إلى 2.95% خلال 12 شهراً حيث سجل قيمة 5200 جنيهاً مصرياً خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

كما شهدت أسعار الطوب الطفلي ارتفاعاً بأسواق مواد البناء المصري خلال شهر يوليو لعام 2019 مقارنة بشهر يونيو، حيث سجل سعر 1000 طوبة مقاس “25*12*6” قيمة مالية تصل إلى 950 جنيهاً مصرياً في مقابل قيمة 900 جنيهاً مصرياً، كما أوضح التقرير إلى أنه سجل قيمة 900 جنيهاً مصرياً خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

وأما بالنسبة إلى سعر الطوب الوردي مقاس “25*12*6″، فقد شهدت ارتفاع بالأسعار خلال شهر يوليو لعام 2019 مقارنة بشهر يونيو من العام الراهن، حيث سجلت سعر 1000 طوبة قيمة مالية تصل إلى 1800 جنيهاً مصرياً في مقابل قيمة 1700 جنيهاً مصرياً بزيادة سجلت حوالي 5.9%.

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