الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك

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سجل الدولار تراجعا أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدا إلى 16.49 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 16.59 جنيه، وخفض بنكا كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي سعر العملة الامريكية قرشين إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار، في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، كما بقى سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس، عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار ايضا في البنك التجاري الدولي عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنك التعمير والإسكان عند 16.50 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 16.60 جنيه.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع