مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.13% في ختام التعاملات

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تم إنهاء تعاملات اليوم الأثنين داخل سوق المال المصري بتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنسبة 0.13% عند مستوى 13598.66 نقطة.

كما تراجع أيضاً مؤشر “EGX50 EWI” لأكبر خمسين شركة متداولة بنسبة مئوية تصل إلى 0.12%، عند مستوى 1980.88 نقطة.

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وانخفض مؤشر “EGX100″، بنسبة مئوية تصل إلى 0.23% ليغلق عند مستوى 1361.74 نقطة، وتراجع أيضاً مؤشر “EGX70” بنسبة مئوية تصل إلى 0.42% ليغلق عند مستوى 520.24 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX30 Capped” محدد الأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 0.02% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 16549.94 نقطة.

وسجل حجم التداول اليوم خلال فعاليات الجلسة بما يقرب من 589.5 مليون جنيهاً مصرياً، وتراجع رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 2.3 مليار جنيهاً مصرياً، ليصل إلى مستوى 717.7 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية اتجه المستثمرين المصريين فقط إلى البيع، لتبلغ صافي مبيعات المصريين خلال تعاملات البورصة اليوم إلى ما يقرب من 46.9 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المستثمرين الأجانب، وكذلك العرب إلى الشراء، لتصل صافي مشتريات الأجانب إلى مستوى 45.13 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مشتريات العرب بما يقرب من 1.8 مليون جنيهاً مصرياً.

وسجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم الاثنين بما يقرب من 49 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 67 شركة، ولم تتغير أسهم ما يقرب من 50 شركة.

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