البورصة تعلن تغطية الطرح العام لشركة فوري 30 مرة تقريباً

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أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إن الطرح العام الخاصة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، قد تم تغطيته بما يقرب من 30 مرة.

وأضافت البورصة المصرية خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن إجمالي كميات أوامر الشراء “الكمية المبدئية”، التي تم تسجيلها من قبل سوق الصفقات الخاصة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قد سجلت عدد 1.061 مليار سهم.

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وانتهت خلال تعاملات اليوم الفترة المحددة من أجل تسجيل أوامر البيع، وكذلك الشراء للطرح العام لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ويذكر هنا أن الطرح الخاص بشركة فوري قد تم تغطيته بما يقرب من 15.9 مرة بسعر يقرب من 6.46 جنيه للسهم الواحد.

وقد أعلنت شركة فوري عن طرح 36% من أسهمها بالبورصة المصرية لجمع ما يصل إلى من 1.6 مليار جنيهاً مصرياً، منها ما يقرب من 21% سوف يتم طرحها إلى “شركة أكتيس، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري”، بنسبة 7% لكل منها، والنسبة المتبقية التي تصل إلى 15% فقد تم تقسيمها على طرح عام لصغار المستثمرين بنسبة 5%، وطرح للمؤسسات المالية، وكبار المستثمرين بنسبة 10%.

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