البنك المركزي يعلن.. 3 أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

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أعلن البنك المركزي المصري عن قراره الخاص بعطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قرر المركز أن تتعطل البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري لمدة 3 أيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أصدر البنك المركزي بيان له عن عطلة عيد الأضحى المبارك، جاء فيه التالي: “إنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر لمدة 3 أيام بمناسبة وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس لعام 2019”.

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وأضاف البيان الصادر عن المركزي المصري أن العمل في البنوك العاملة بمصر سوف يتم استئنافه صباح يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أغسطس لعام 2019.

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