تعرف علي قيمة تعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد وشروط استحقاقه

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استهدف القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الحفاظ على التأمين ضد البطالة، إلى جانب تطوير أسسه، وقواعده، والعمل على زيادة مزاياه، فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، فلم يستفد منه العديد من الفئات من العاملين خلال الفترات السابقة تبعاً للقانون القديم.

ويسرى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملين في وحدات القطاع العام، العاملين بقطاع الأعمال العام، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين أيضاً في القطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين، ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الـ 60 عاماً، ويمول هذا التأمين من الموارد التالية:

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الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، بواقع نسبة 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً. ريع استثمار أموال هذا التأمين. يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الـ 8 لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال. يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق من تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد تلك المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك بهذا التأمين تجاوز مدة الـ 36 شهراً، كما يتم صرف التعويض خلال الفترة الخاصة بالتدريب المهني، التي يقررها مكتب القوى العاملة.

شروط استحقاق تعويض البطالة

ألا يكون الشخص المؤمن عليه، قد استقال من الخدمة، ويعد فى حكم هذا حالات الانقطاع عن العمل.

ألا يكون الشخص المؤمن عليه قد انتهي خدمته، بسبب حكم نهائى بجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو اتهامه بانتحال شخصية غير صحيحة، أو تقديمه شهادات، أو أوراق مزورة.

أن يكون الشخص المؤمن عليه مشترك فى التأمين لمدة سنة على الأقل منها الـ 6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون الشخص المؤمن عليه قد تم قيد اسمه بسجل المتعطلين في مكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه بالمواعيد التى يتم تحدداها بقرار من قبل وزير القوى العاملة.

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تقديرات تعويض البطالة

تقدر تعويضات البطالة تبعاً للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير للعامل المؤمن عليه:

نسبة 75% للأربعة أسابيع الأولى.

نسيبة 65% للأربعة أسابيع الثانية.

نسبة 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

نسبة 45% لباقى الأسابيع.

تعويض البطالة

الأصل في تعويض البطالة يقتصر على الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة الشخص العامل المؤمن عليه، إلا أن القانون قد قرر استحقاق هذا التعويض للشخص المؤمن عليه بحالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في تلك الحالات بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق بصرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة.

فى حالة قيام نزاع بين العامل، وبين صاحب العمل على سبب هذا النزاع قد تم انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة مئوية تصل إلى 40% من الأجر الأخير لمدة 4 أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه تبعاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من قبل رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

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