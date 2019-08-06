ننشر.. كراسة شروط أراضي التخصيص المباشر بالشروق والشيخ زايد بالأسعار والتفاصيل

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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح أراضي بطريقة تخصيص جديدة عن طريق الإسناد بالأمر المباشر.

أراضي الشيخ زايد

وقد جاء في كراسة الشروط الخاصة بحجز الأراضي بمدينة الشيخ زايد، ومدينة الشروق، كالتالي:

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يوجد بمدينة الشيخ زايد 4 قطع بمساحات تتراوح ما بين 40 فدان إلى 220 فدان، بمساحة القطعة الأولى 144 فدان بسعر 3240 جنيهاً مصرياً للمتر الواحد، وتقع بالقرب من طريق الضبعة.

يتم طرح القطعة الثانية بمساحة تصل إلى 220 فدان بسعر 3240 جنيهاً مصرياً للمتر الواحد، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن نسبة 50% من إجمالي مساحة الأرض، و النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن نسبة 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

القطعة الثالثة تكون على مساحة 136 فدان، بسعر 3240 جنيهاًَ مصرياً للمتر الواحد، ونسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن نسبة 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

طرح قطعة أرض رابعة بمساحة تصل إلى 41 فدان، بسعر المتر 4170 جنيهاً مصرياً، وتكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، أما فيما يخض نسبة البنائية للعمارات السكنية لا تزيد عن نسبة 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

أراضي مدينة الشروق

كما تم طرح قطع أراضي بمدينة الشروق للنشاط عمراني متكامل، وأراضي أخرى للنشاط خدمي:

طرح قطعة أرض للنشاط عمراني بمساحة تصل إلى 17.5 فدان، بالقرب من طريق القاهرة السويس، ووصلت نسبة الأراضي المخصصة للإسكان ألا تزيد عن نسبة 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، أما نسبة البنائية للعمارات على تلك الأراضي لا تزيد عن نسبة 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

طرح قطعتان للنشاط الاستثماري، القطعة الأولى بمساحة تصل إلى 1740 مترًا، في منطقة خدمات الواجهة الشرقية، على أن تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، والردود ستة من كافة الجهات، وسجل سعر متر الأرض ما يقرب من 5300 جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة إلى قطعة الأرض الثانية، فتصل مساحتها إلى 3 آلاف و201 متر، بسعر المتر 4820 جنيهاً مصرياً، وتقع في منطقة الميكرويف بالقرب من طريق القاهرة/ السويس.

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