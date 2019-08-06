البدء بالمشروع القومي للاستثمار الداجني بـ9 مناطق.. إليكم التفاصيل

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ترأس اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الموافقة على إقامة مدينة بني مزار الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، أن الاجتماع الذي عقد اليوم قد شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، حيث تمت الموافقة على أن يتم تخصيص مساحة تقدر بحوالي 15000 فدان من أجل إقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهي التي تعد مجتمع عمراني سوف يتضمن شرائح الإسكان المختلفة، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، بالإضافة لأعمال البنية الأساسية، وكذلك المرافق، والخدمات، والأنشطة المتنوعة.

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البدء في المشروع القومي للاستثمار الداجني

كما وافق مجلس الوزراء على المشروع القومي للاستثمار الداجني، وذلك بإطار جهود الدولة المصرية من أجل العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بسبب أهمية هذا المشروع الذي يٌعد أحد المشروعات الهامة القومية، على أن يٌقام المشروع بـ 9 مناطق في المحافظات التالية:

محافظة الأقصر.

محافظة الوادي الجديد.

محافظة شمال سيناء، .

محافظة قنا.

الموافقة على طلب النقل لتغيير استخدام بعض الأراضي إلى الاستخدام العمراني

كما أوضح المستشار نادر سعد إلى الموافقة على المشروع جاء خلال فعاليات الاجتماع بناء على طلب من قبل وزارة النقل من أجل تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في المحافظات التالية:

محافظة القاهرة.

محافظة الإسكندرية.

محافظة الشرقية من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط “سكني، تجاري، ترفيهي”، لعدد 9 قطع أراض في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

أعلن مجلس الوزراء المصري على طلب المقدم من قبل “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية” على أن يتم تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة إلى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وتقوم على إدارتها “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار”، من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط “سكني، تجاري، إداري، ترفيهي” لعدد 15 قطعة أرض في محافظات المصرية التالية:

محافظة القاهرة.

محافظة الجيزة.

محافظة الإسكندرية.

محافظة الشرقية.

محافظة البحيرة.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة المنيا.

محافظة أسيوط.

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