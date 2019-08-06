هيئة قناة السويس تعلن موعد صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

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قال الفريق “مهاب مميش”، رئيس هيئة قناة السويس، إنه قد حان الوقت لرد الجميل للشعب المصري بعد دعمه العظيم لمشروع قناة السويس الجديدة.

وصرح الفريق “مميش”، أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد وجه بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، في الرابع من سبتمبر المقبل، مؤكداً على أنه آن الآوان لإعادة أموال المصريين من أرباح قناة السويس.

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كما وجه “مميش” الشكر لمن شاركوا في دعم وتحقيق هذا الإنجاز الضخم، بتمويل وصل إلى 64 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأهمية قناة السويس الجديدة فقد تحدث الفريق مميش، مؤكداً أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة السفن العابرة، بما انعكس إيجابيًا على خفض زمن عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.