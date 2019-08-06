المركزي المصري: احتياطى النقد الأجنبي يحقق أكبر زيادة له خلال 5 أشهر

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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 565 مليون دولار أمريكي مع نهاية شهر يوليو الماضي لعام 2019 ليسجل ما يقرب من 44.917 مليار دولار، في مقابل ما سجله النقد الأجنبي خلال شهر يونيو السابق له لعام 2019 عند مستوى 44.352 مليار دولار.

تلك الزيادة الراهنة تعد هي الأكبر خلال 5 أشهر، حيث حقق احتياطي النقد الأجنبي زيادات طفيفة خلال شهر مارس السابق لعام 2019.

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كما حقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية زيادة تقرب من 2.36 مليار دولار أمريكي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2019.

وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي زيادات مطردة خلال الفترة التالية على تعويم العملة المصرية المحلية “الجنيه” خصوصاً عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وقد حصلت جمهورية مصر العربية على ستة شرائح من صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي، كان آخر شريحة قد حصلت عليها الدولة المصرية من القرض الدولي أمس، كما حصلت على تدفقات ضخمة من قبل المؤسسات الدولية خلال العامين السابقين.

وخلال عام 2017 قد ارتفع الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب من 12.755 مليار دولار أمريكي، بينما تراجعت الزيادة إلى مستوى 5.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018.

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