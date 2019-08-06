تعرف على.. تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

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تقدم العديد من البنوك العاملة بالسوق المصري قروض السيارة من أجل التسهيل على للعملاء في الحصول على سيارة يعمل البنك على تمويلها، ويقوم العميل بالدفع على نظام اقساط، ويختلف القرض من بنك لآخر، كما تختلف المستندات المطلوبة من بنك إلى آخر، وكذلك شروط الحصول على القرض، وقيمة القرض نفسه.

يستعرض موقع مصر 365، كافة التفاصيل الخاصة بقرض السيارة المقدم من قبل بنك التعمير والإسكان، وهي كالتالي:

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مميزات قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

يمنح قرض السيارة تمويل يصل إلى نسبة 85% من قيمة السيارة الجديدة.

تصل مدة سداد قرض السيارة إلى 7 سنوات في حالة تحويل المرتب، أو في حالة دفع العميل أقساط شهرية، ومدة 10 سنين في حالة تحويل الراتب أو القسط الشهري “جماعي”.

في حالة عدم توافر هذا الإجراء “تحويل المرتب، أو دفع تحويل القسط”، تصبح مدة القرض 5 سنوات لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة.

يتم تحديد أقصى حد من قيمة التمويل الجائز منحه في ضوء صافي الدخل المثبت مستندياً للبنك، ويتم احتساب القسط بحد أقصى بنسبة 35% من الدخل الشهري للعميل بعد استقطاع التأمينات وكذلك الضرائب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من التعمير والإسكان

تقديم عرض أسعار معتمد من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم إيصال مرافق حديث.

تقديم بيان بمفردات راتب العميل معتمد.

موافقة العميل على تحويل الراتب، أو تحويل المعاش، أو القسط بحالة طلب البنك.

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المستندات المطلوبة للحصول على القرض للأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة

تقديم السجل التجاري.

تقديم شهادة محاسب قانوني بقيمة الدخل.

تقديم ما يفيد بالموقف الضريبي، أو الموقف التأميني.

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