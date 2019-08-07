أسعار الدولار مع بداية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك.. تراجعت ببنك الإسكندرية

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تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الـ 7 من شهر أغسطس لعام 2019، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات 9 بنوك عاملة في سوق الصرافة المصري.

انخفاض سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء ببنك الإسكندرية، بقيمة قرشين، حيث سجل سعر الشراء 16.48 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.58 جنيهاً مصرياً.

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استقرار سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

استقر سعر صرف الدولار اليوم ، في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً بالنسبة لسعر الشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً.

حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه ببنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.59 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر العملة الأمريكية “الدولار” في بنوك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة عند مستوى 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر الدولار اليوم خلال تعاملات بنك قناة السويس عند مستوى 16.48 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ماي يقرب من 16.58 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر العملة الأمريكية “الدولار” خلال تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء، عند مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

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