المركزي: أكبر زيادة للذهب خلال 3 أعوام ورقم قياسي جديد لاحتياطي النقد الأجنبي

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أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة إجمالية تصل إلى 565 مليون دولار أمريكي خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، مقارنة بنهاية شهر يونيو لعام 2019، ليصل لأعلى مستوى له مسجلاً رقماً يعد قياسياً جديداً، عند مستوى 44.917 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد ساهم الارتفاع بقيمة الذهب بالبنك المركزي المصري بنسبة مئوية تصل إلى 42% من زيادة الاحتياطي خلال الشهر السابق، حيث ارتفعت قيمة الذهب إلى ما يقرب من 3.059 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يوليو لعام 2019، مسجلة زيادة تقدر بحوالي 238 مليون دولار أمريكي، هي الأكبر منذ شهر فبراير لعام 2016.

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وساهم ارتفاع قيمة العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري بالنصيب الأكبر من زيادة الاحتياطي النقدي خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، حيث ارتفعت بقيمته إلى ما يقرب من 339 مليون دولار أمريكي مقارنة بما كانت عليه خلال نهاية شهر يونيو لعام 2019، مسجلة ما يقرب من 41.4 مليار دولار أمريكي.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت أول أمس الاثنين، أن الدولة المصرية قد قامت تسلمت الشريحة الأخيرة من القرض الدولي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار وهي قيمة الشريحة الأخيرة من القرض خلال الأسبوع السابق.

بينما انخفضت قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة بما يقرب من 10 مليون دولار أمريكي خلال شهر يوليو السابق، مسجلة 443 مليون دولار أمريكي مع نهاية الشهر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي قد انخفض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر السابق 2018، بما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال شهر نوفمبر لعام 2018، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بالشهور التالية محققا أرقام قياسية جديدة مع نهاية شهر يوليو السابق لعام 2019.

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