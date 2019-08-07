أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى لها خلال 6 سنوات

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأعلى مستوى لها بأكثر من ستة أعوام في ظل غياب المؤشرات الدالة على تراجع الحرب التجارية بين الدولة الصينية والولايات المتحدة الأمريكية مما حفز العديد من المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في أصول الملاذ الآمن.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها “وكالة الأنباء رويترز”، فمع حلول تمام الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش فقد ارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 1.1% إلى مستوى 1490.57 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ له منذ شهر أبريل لعام 2013.

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كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مئوية تصل إلى 1.2% إلى مستوى 1501.50 دولار للأونصة، وفقًا للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة رويترز.

في ظل تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية على نحو سريع خلال الأيام السابقة عندما أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أنه سوف يقوم يفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الدولة الصينية.

فقد سمحت الدولة الصينية يوم الاثنين السابق، لعملتها بالتراجع إلى أدنى مستوى عند سبعة يوانات للدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيف الصين “متلاعباً” بالعملة.

خلال الوقت نفسه صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن إدارة دونالد ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الدولة الصينية، ولا تزال تخطط من أجل استضافة وفد من الدولة الصينية لإجراء محادثات خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

لكن بنك جولدمان ساكس صرح إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسة الأمريكية خلال شهر نوفمبر القادم لعام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد يزج بالاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود مع حلول منتصف العام القادم 2020.

كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة بنسبة مئوية 1.8% إلى مستوى 16.74 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ شه يونيو من العام السابق 2018.

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