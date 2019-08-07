أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في مصر والجرام يرتفع 15 جنيه خلال تعاملات اليوم

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ارتفع سعر الذهب اليوم، بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل سعر الذهب اليوم أعلى مستوى في تاريخ مصر.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 683 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 669 جنيهًا أمس.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 585 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقيمة 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ما حفز إقبال المستثمرين على الاستثمار في الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1498 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1501.50 دولار للأوقية.

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