تعرف علي أسباب ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أعوام وتوقعات أسعار الذهب

Advertisements

ارتفاع كبير بأسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بعد ارتفاع سعر الذهب عالمياً، حيث حقق سعر الذهب أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام، وهو ما دفع أسعار الذهب بالسوق المحلي المصري للوصول إلى رقم قياسي جديد.

وقد أرتفع سعر الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى مستوى 1490.57 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل لعام 2013، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء رويترز.

Advertisements

أسعار الذهب اليوم في مصر

قفزت أسعار الذهب اليوم محلياً إلى ما يقرب من 15 جنيهاً مصرياً في الجرام الواحد خلال تعاملات اليومية، مسجلا أعلى مستوى بتاريخه بالدولة المصرية ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما يقرب 683 جنيهاً مصرياً.

وبهذا الارتفاع تواصل أسعار الذهب المصرية ارتفاعاتها التي تحققت منذ بداية العام الراهن 2019، مدفوعة بالتوترات السياسية والتجارية التي تقع خلال الوقت الراهن حول العالم، وتدل البيانات التي أعلنتها وكالة بلومبرج إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 17% منذ بداية العام الراهن.

Advertisements

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

في البداية لابد من الإشارة إلى أن الذهب يقوم بدوره تقليدي باعتبار أنه ملاذ آمن، وقد أعلن واين جوردون، وهو المدير التنفيذي للسلع والعملات الأجنبية بوحدة إدارة الثروات بـ “UBS Group AG”، إلى وكالة بلومبرج، مفسراً ارتفاع أسعار الذهب بهذا الحد الكبيرة أنه هذا الارتفاع الكبير لأسعار الذهب يعود إلى تسارع الحرب التجارية بين الدولة الصينية وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن البنوك المركزي حول العالم قد أعلنت عن قرارتها الخاصة بتسيير السياسات النقدية الخاصة بها من خلال العمل على خفض أسعار الفائدة، تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها “بلومبرج”.

مما لاشك فيه أن التوترات السياسية، وكذلك التوترات الاقتصادية أدت إلى تشجيع المستثمرين من أجل اللجوء إلى الاستثمار في الذهب “المعدن الأصفر”، باعتباره أنه من الملاذات الاقتصادية الأمنية من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض أسعر الفائدة بأمريكا أدي إلى تقليل الاستثمار في الدولار الأمريكي لصالح معدن الذهب.

إلى جانب أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم الصين وواشنطن قد جرى على نحو سريع خلال الأيام القليلة السابقة، عندما أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أنه سوف يفرض بفرض رسوم جمركية جديد بشكل إضافي على واردات الدولة الصينية.

وردت على تلك التصريحات الدولة الصينية يوم الاثنين السابق بالسماح لعملتها المحلية بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات أمام العملة الأمريكية “الدولار”، والذي يعد مستوى هام من الناحية المعنوية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيف الصين بأنها “متلاعباً بالعملة”، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز”.

المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة

إلى جانب أن البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو “البنك المركزي” بالولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذ قرارًا يوم الأربعاء السابق الخاصة بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 0.25%، واتخذت البنوك المركزية حول العالم قرارًا مماثلًا للقرار الأمريكي.

في الغالب ترتفع أسعار الذهب العالمية في حال أن أعلن الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث يعتبر المستثمرين إن الأرباح من الذهب تكون في تلك الحالة أكبر بكثير، في مقابل الفائدة من الاستثمار بالعملة الأمريكية “الدولار”.

Advertisements

توقعات أسعار الذهب

تشير توقعات أسعار الذهب إلى أن أسعار الذهب العالمية مستعدة إلى الحفاظ على قوتها الراهنة على الأقل خلال فترة من 6 إلى 12 شهرًا قادماً، بحسب التصريحات التي أعلنها هوي لي، الخبير الاقتصادي ببنك “OCBC Bank”، إلى قناة CNBC العالمية.

وأشار هوي لي “أن العالم خلال الوقت الراهن، يعد في حالة محفوفة بالعديد من المخاطر، ولابد أن يستفيد الذهب من هذا الوضع الراهن”،وأضاف “نرى مزيجًا مثاليًا من المكونات في بوتقة الانصهار، كما أن لدينا أسعار فائدة مخفضة، ودولار أمريكي ضعيف خلال الوقت الراهن، إلى جانب وجود توترات تجارية، وتوترات جيوسياسية على طول الخليج الفارسي”.

وبحسب التصريحات التي أعلنها الخبير الاقتصادي فإن “هذا الوابل الكبير من المخاطر هو ما دفع الذهب لأعلى مستوى له منذ أكثر من 6 أعوام، كما قاد المستثمرين لاتخاذ نهج المخاطرة بمحافظهم الاستثمارية”.

وأكد أن المستثمرون غير متأكدون خلال الوقت الراهن من الاتجاهات الاقتصادية، أو حتى خلال المستقبل القريب ، حيث أن المستثمرين يفضلون الانجذاب نحو الأصول منخفضة المخاطر وذلك على حسب التصريحات التي أعلنها الخبير الاقتصادي.

Advertisements

وقد دعم رأي هوي لي، بنك جولدمان ساكس الذي أعلن أمس الثلاثاء إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل أن يتم إجراء الانتخابات الالرئاسة الأمريكية خلال شهر نوفمبر لعام 2020، بينما أعلن بنك مورجان ستانلي عن تحذيره من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن قد يزج بالاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود مع حلول منتصف العام القادم 2020.

وتنعكس تلك التوقعات الاقتصادية على سلوك المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث أعلن الخبير الاقتصادي هوي لي، “إنهم يكدسون أموالهم حاليًا بالذهب”.

أقرا المزيد:

سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.

أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى لها خلال 6 سنوات.