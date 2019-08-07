بعد ارتفاعها الكبير.. كيف تحركت أسعار الذهب في مصر خلال 2019

Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في مصر لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد زيادة سعر جرام الذهب الواحد ما يقرب من 15 جنيهاً مصرياً مقارنة بمستوى أسعار الذهب خلال تعاملات أمس.

حيث ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بما يقرب من 43 جنيهاً مصرياً منذ بداية العام الراهن 2019، بنسبة مئوية تقدر بحوالي 6.3%، ليسجل سعر الجرام خلال الوقت الراهن ما يقرب من 683 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر يناير السابق مع بداية عام 2019، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 مع نهاية تعاملات الشهر إلى مستوى 651 جنيهاً مصرياً في مقابل قيمة 640 جنيهاً مصرياً خلال نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك قبل أن تنخفض في الشهور الأربعة التالية لشهر يناير.

واستمرت أسعار الذهب في التراجع بصورة شهرية متواصلة خلال الفترة من فبراير إلى مايو لعام 2019، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مع نهاية شهر فبراير لعام 2019 ما يقرب من 646 جنيهاً مصرياً، ثم انخفض سعر الذهب مع نهاية شهر مارس السابق إلى سعر 627 جنيهاً مصرياً، ثم هبط إلى سعر 613 جنيها مع نهاية تعاملات شهر أبريل السابق لعام 2019، ثم إلى مستوى 606 جنيهاً مصرياً مع نهاية تعاملات شهر مايو السابق لعام 2019.

وخلال الشهرين السابقين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بشكل ملحوظ، لتعود إلى التداول بمستويات تعد مرتفعة عن المستويات السابقة، مسجلة زيادات شهرية خلال شهر يونيو وشهر يوليو لعام 2019، حيث صعد سعر الجرام عيار 21 مع نهاية تعاملات شهر يونيو السابق لعام 2019 إلى مستوى 648 جنيهاً مصرياً، ثم إلى مستوى 657 جنيهاً مصرياً مع نهاية شهر يوليو لعام 2019.

وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، حيث قفز سعر الجرام بقيمة 23 جنيها بالجرام الواحد، وذلك بالتزامن مع وصول الأسعار العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل لعام 2013، مسجلة نحو يقرب من 1490 دولارا للأونصة خلال المعاملات الفورية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأيام السابقة بعد تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تسير على وتيرة سريعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يقوم بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الدولة الصينية.

وردت الدولة الصينية على هذا الإجراء يوم الاثنين السابق حيث سمحت لعملتها المحلية بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار الأمريكي، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف الصين بـ “متلاعباً بالعملة”.

أقرا المزيد أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في مصر والجرام يرتفع 15 جنيه خلال تعاملات اليوم