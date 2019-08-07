سعر الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

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ارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات 3 من البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال الفترة الصباحية من تعاملات اليوم، بينما استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات 7 بنوك أخرى.
ارتفاع سعر صرف الدولار بـ 3 بنوك
- ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم ببنك الإسكندرية مع نهاية تعاملات اليوم، بقيمة قرش واحد فقط، إلى مستوى 16.49 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.59 جنيه.
- ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم ببنك البركة مصر بقيمة قرش واحد فقط، إلى مستوى 16.51 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 16.61 جنيه.
- ارتفع سعر صرف الدولار اليوم ببنك قناة السويس بقيمة 4 قروش، عند مستوى 16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيه.
استقرار سعر صرف الدولار بـ 7 بنوك
- استقر سعر الدولار الأمريكي مع نهاية تعاملات اليوم، ببنكي الأهلي المصري، ومصر عند مستوى 16.51 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.61 جنيه.
- كمنا حافظ سعر صرف الدولار اليوم عند مستواه ببنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند مستوى 16.49 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيه.
- وبقى سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتاً ببنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند مستوى 16.50 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60 جنيه.
- ظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتاً بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيه.
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