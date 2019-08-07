سعر الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

Advertisements

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات 3 من البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال الفترة الصباحية من تعاملات اليوم، بينما استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات 7 بنوك أخرى.

ارتفاع سعر صرف الدولار بـ 3 بنوك

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم ببنك الإسكندرية مع نهاية تعاملات اليوم، بقيمة قرش واحد فقط، إلى مستوى 16.49 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.59 جنيه.

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم ببنك البركة مصر بقيمة قرش واحد فقط، إلى مستوى 16.51 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 16.61 جنيه.

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم ببنك قناة السويس بقيمة 4 قروش، عند مستوى 16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيه.

استقرار سعر صرف الدولار بـ 7 بنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي مع نهاية تعاملات اليوم، ببنكي الأهلي المصري، ومصر عند مستوى 16.51 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.61 جنيه.

كمنا حافظ سعر صرف الدولار اليوم عند مستواه ببنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند مستوى 16.49 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيه.

وبقى سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتاً ببنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند مستوى 16.50 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.60 جنيه.

ظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتاً بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيه.

اقرأ ايضاً : سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.

Advertisements