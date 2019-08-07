وول ستريت تبدأ تعاملاتها متراجعة بعد إقبال المستثمرين على شراء الذهب

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بدأت الأسهم الأمريكية تعاملات اليومية على انخفاض، بعد سعي المستثمرين إلى شراء الأصول ذات الملاذ الآمن من معدن الذهب، والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير حرب التجارية طويلة الأمد بين الدولة الصينية، وواشنطن على نمو الاقتصاد العالمي.

وقد أعلنت وكالة الأنباء رويترز إن المؤشر “داو جونز الصناعي”، قد هبط خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 215.30 نقطة أو نسبة 0.83% إلى مستوى 25814.22 نقطة.

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كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 500 نقطة عند مستوى 23.12 نقطة أو بنسبة مئوية 0.80% إلى مستوى 2858.65 نقطة.

كما هبط أيضاً المؤشر ناسداك المجمع عند مستوى 85.99 نقطة أو بنسبة مئوية تصل إلى 1.10% إلى مستوى 7747.27 نقطة عند الفتح.

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