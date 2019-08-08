ارتفع بـ”التجاري الدولي”.. سعر صرف الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس

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شهد سعر الدولار ارتفاعا، اليوم الخميس الـ 8 من أغسطس لعام 2019، في بنك CIB بينما شهد حالة من الاستقرار في عدد آخر من البنوك، حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، وذلك في بداية التعاملات بالمقارنة بمستواه الدولار، أمس الأربعاء، فيما استقر سعر صرف الدولاؤ في 9 بنوك منها بنك الإسكندرية.

وارتفع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي بمقدار قرشٍ، ليسجل الدولار نحو 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف العملة الخضراء في بنكي “الإسكان والتعمير” والإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، ونحو 16.59 جنيه للبيع.

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كما شهد سعر صرف العملة الأمريكية استقرارًا في بنك قناة السويس، وبلغ سعر الصرف نحو 16.52 جنيه للشراء، وبلغ نحو 16.62 جنيه للبيع، فيما استقر الدولار في عدد من البنوك وهي “البركة، والأهلي المصري، ومصر” عند نحو 16.51 جنيه للشراء، ونحو 16.61 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف العملة الخضراء في بداية التعاملات الصباحية ثباتا، وذلك في بنكي “العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول”، وذلك عند 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع، كما ظلت العملة الأمريكية ثابتة في “مصرف أبوظبي الإسلامي”، عند 16.53 جنيه للشراء، ونحو 16.63 جنيه للبيع.