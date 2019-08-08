انخفاض جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 680 جنيهًا

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شهدت أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا في مصر، اليوم الخميس الـ8 من أغسطس لعام 2019، وذلك للمرة الثانية اليوم، حيث تراجع للمرة الأولى في بداية التعاملات الصباحية نحو 3 جنيهات، فيما شهد تراجعًا للمرة الثانية في يوم واحد خلال منتصف التعاملات، اليوم، ليفقد جرام الذهب نحو 5 جنيهات.

وأكَّدت بيانات عن وكالة “بلومبرج”، أنَّ أسعارَ الذهب العالمية شهدت نخفاضًا، خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية، اليوم الخميس، بنحو 7.94 دولار أي انخفض بنسبة بلغت 0.53% مقارنة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء؛ ليسجل سعر الأوقية نحو 1493.22 دولار، وذلك في الساعة الثالثة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة.

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من جانبه، أوضح سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، أنَّ سعرَ جرام الذهب العيار 21 شهد تراجعًا بلغ نحو 680 جنيهًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وذلك في مقابل 685 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، مشيرًا إلى أنَّ سعر جرام الذهب العيار 18 شهد هبوطًا أيضًا ووصل إلى نحو 583 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب للعيار 24 نحو 777 جنيهًا، فيما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 5440 جنيهًا، في نهاية التعاملات.