بعد تغريدة ترامب.. الدولار يتخلى عن مكاسبه عالميًا

Advertisements

بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، التي اشتكى خلالها من من قوة العملة الخضراء، تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها اليوم أمام العملات الرئيسية، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس الـ8 من أغسطس لعام 2019.

وغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر” قائلًا إنَّه ليس سعيدًا بسبب “قوة الدولار”، مشيرًا إلى أنَّ ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى معدلات سعر الفائدة في البلاد، والتي يبقيها بنك الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات مرتفعة، وبعدها أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أنَّ طلبات إعانة البطالة تراجعت بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع الماضي، وذلك فقًا لعددٍ من البيانات الرسمية.

Advertisements

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي، تحقيق مكاسبَ “طفيفة” عقب عددٍ من الإشارات الاقتصادية القوية، حيث ارتفعت صادرات الصين، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك على عكس توقعات الكثير من المحللين، كما تراجع الفائض الصيني مع الولايات المتحدة.

بعد إقرار البنك المركزي الصيني السعر المرجعي لعملة اليوان أقوى من توقعات المحللين، اتجه المستثمرون إلى الأصول الخطرة، اليوم الخميس، وذلك يعطي إشارة إلى رغبة البنك في استقرار “اليوان”، وعدم خفضه من الحصول على مميزات تنافسية.

يشار إلى أنَّ الأسواق العالمية شهدت هزةً قويةً بعدما أعلن البنك المركزي الصيني، أن عملة اليوان ستهبط إلى أدنى مستوى وهي 7 يوانات لكل دولار، وذلك في عمل يعد الأول منذ 10 سنوات تقريبًا، لكن بحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت “جرينتش”، شهد سعر صرف الدولار انخفضًا أمام اليورو بنسبة 0.1% عند 1.1210 دولار، كما شهد انخفاضًا أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مُسجلًا نحو 106.09 ين.

استقر سعر صرف الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني، وبلغ الإسترليني نحو 1.2138 دولار، وظلت العملة الأمريكية ثابتة أمام الفرنك السويسري عند مستوى صرف 0.9753 فرنك، وفي خلال تلك الفترة، استقر مؤشر سعر صرف الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، عند 97.493، وذلك بعدما وصل الدولار إلى مستوى 97.370 في وقت سابق من التعاملات اليوم.