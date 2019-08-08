“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر نهاية 2019

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أعلنت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس الـ8 من أغسطس لعام 2019، أنَّ من المتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنحو 100 نقطة أساس؛ لتصل سعر الفائدة إلى نحو 14.75%، وذلك بعد تراجع معدل التضخم إلى 7.8%، موضحًا أن البنك المركزي المصري سيستأنف دورة التيسير النقدي، خلال اجتماعه المقبل، في شهر أغسطس الجاري.

وأصدر البنك المركزي المصري، بيانًا أعلن فيه انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي، وبلغ نحو 5.9% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في مقابل 6.4% في الشهر الذي يسبقه “يونيو الماضي”، مؤكدًا أن المُعدّل الشّهري للتضخم الأساسي الشهري بلغ نحو 0.1% في شهر يوليو الماضي، وذلك في مقابل نحو 0.3% في الشهر الذي يسبقه “يونيو السابق”، ومقابل 0.6% في الشهر نفسه من العام الماضي أي في “يونيو 2018″، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعًا يوم 22 أغسطس الحالي؛ لمناقشة أسعار الفائدة.

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وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تخفيض آخر في مُعدل الفائدة، بنحو 100 نقطة إضافية، وذلك يكون بحلول نهاية العام 2019 الحالي؛ لتصل إلى نحو 13.75%، موضحة أنَّ من المتوقع أيضًا تراجع الفائدة إلى مستوى 10.75% وذلك في نهاية عام 2020 المقبل.

تأتي هذه القراءات أقل من توقُّعات المحللين لمُعدَّل التَّضخُم الشهري خلال الشهر الماضي “يوليو 2019″، وذلك نتيجة زيادة سعر الوقود خلال الشهر الماضي، والتي أشارت معظمها إلى ارتفاعه بين 2.5 حتى 3.5%.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، أعلن رفع سعر البنزين المحروقات، في يوليو الماضي، ووصل سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر، بعدما كان سعر لتر البنزين 92 نحو 6.75 جنيه، أي بزيادة بلغت نحو 18.5%، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 6.75 جنيه، بعدما كان سعر لتر البنزين 80 نحو 5.50 جنيه، أي محققا زيادة 22.7%.