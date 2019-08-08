توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار

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بعدما كسرت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات، توقع بنك غولدمان ساكس أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل إلى مستوى 1600 دولار للأوقية.

و بحسب وكالة بلومبيرغ، قال المصرف الأمريكي في مذكرة من أمس الأربعاء إنه مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن، فإن أسعار الذهب سترتفع إلى مستوى 1600 دولار للأوقية خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة.

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وقد يرتفع الذهب لأعلى من مستوياته الراهنة، في حالة استمرار مخاوف النمو التي قد تكون بسبب تصعيد الحرب التجارية وذلك بقيادة زيادة التخصيص الكبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك عبر مديري المحافظ المستمرين في امتلاك المعدن النفيس، حسبما يرى محللو بنك «غولدمان ساكس».

و حققت الصناديق المتداولة في الذهب في الآونة الأخيرة زخماً بنفس قوة الزخم الذي كان موجوداً في 2016، بما من شأنه أن يُعزز سعره على مدار الفترة القصيرة، حسبما جاءت المذكرة.

ومنذ أبريل 2013 قفزت حيازات الصناديق المتداولة من الذهب لأعلى مستوى بعد التراجع في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة الأمريكية بمقدار 700 مليار دولار الإثنين الماضي،

وتسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة جديدة من التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار في ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الطلب على الأصول الخطرة.