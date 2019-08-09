أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. الدولار يتراجع

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انخفضت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فيما استقرت بعض العملات الأخرى، وذلك وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

حيث تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع بمقدار قرشين، حيث سجل أمس الخميس 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

فيما ارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل خلال تعاملات أمس الخميس 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني واستقر سعر بيعه، ليسجل خلال تعاملات أمس .19.97 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.27 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع، مقابل 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بمقدار قرشًا ليسجل أمس 4.38جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

ليهبط سعر الريال القطري بمقدار قرشا إلى 4.28 جنيه للشراء ويستقر سعر البيع عند 4.56 جنيه.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي قرشًا ليسجل خلال تعاملات أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.