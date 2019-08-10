بنسبة قدرها 5%.. لذهب يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي له في 3 سنوات

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شهد سعر الذهب ارتفاعا فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، واتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي للمعدن الأصفر منذ أبريل 2016، وذلك في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر إقبالا جديدا على الشراء، وذلك باعتباره من أصول الملاذ الآمن، بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أنه بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، شهد المعدن الأصفر ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013، وكذلك ارتفع المعدن الثمين بنسبة 4.6% منذ بداية الأسبوع الحالي، بينما يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من 3 سنوات.

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وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.6% إلى 1519 دولارا للأوقية، كما ارتفع الذهب بنسبة تزيد عن 17% منذ بداية العام، وكذلك صعد ما يزيد عن 100 دولار على مدى الأسبوع الفائت، وذلك بدعم من التوترات التجارية، وكذا تحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.

وفي أحدث تطور في النزاع الطويل الأجل بين أكبر اقتصادين في العالم، أوضح تقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤجل قرارا بشأن تراخيص لشركات أمريكية، بهدف استئناف التجارة مع هواوي تكنولوجيز.

وشهدت الأسواق المالية صدمة، بعد إقدام البنوك المركزية في نيوزيلندا وتايلاند والهند، على تنفيذ سلسلة من التخفيضات المفاجئة لأسعار الفائدة، ما يشير بدوره إلى تضاؤل الأدوات لدى صانعي السياسات، بهدف مكافحة التراجع التقتصادي.

والخميس الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، عن عدم رضاه عن قوة العملة الأمريكية “الدولار”، قائلا إن أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تلحق الضرر بشركات التصنيع الأمريكية.

وخفض أسعار الفائدة، يساهم بدوره في خفض تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، حيث يتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال 4 أسابيع.