البنك الزراعي يدرس ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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أعلن البنك الزراعي المصري، ضخ تمويلات في قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار جنيه مصري، حيث قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الزراعي، إن مصرفه يدرس تمويلات بقيمة مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة، وذلك في عدة قطاعات، مثل الزراعة والمقاولات والتجارة والصناعة

وفي تصريحات صحفية عنه، أوضح حسين عبد الباسط، أن البنك الزراعي المصري يدرس ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك ضمن حزمة التمويل المقدرة بقيمة مليار جنيه مصري، لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بفائدة قدرها 5%، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

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وتابع حسين عبد الباسط، قائلا إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الزراعي المصري، بلغت بنهاية يونيو الماضي 30.5 مليار جنيه، موضحا أن البنك يستهدف الوصول بها بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020 إلى 35 مليار جنيه.

وقال تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن المزارعين المتعاملين مع البنك صدّروا هذا العام منتجات زراعية بقيمة 70 مليون دولار، في النصف الأول من العام الحالي 2019.

وتابع نائب رئيس البنك الزراعي المصري، على هامش مؤتمر عقد في 31 يوليو الماضي، قائلا إن البنك يعمل بشكل كبير مع المزارعين، بهدف تمويلهم لزيادة حصتهم الزراعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحفظة الائتمانية موجه منها 65% لتمويل المزارعين، فيما بلغت محفظة ودائع البنك بنهاية يونيو الماضي نحو 57 مليار جنيه، بعدد 2.7 مليون عميل.