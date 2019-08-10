هكذا أثر الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب على موسم عيد الأضحى

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تسببت الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، في إحباط تجار الذهب وأحبطت توقعاتهم بانتعاش الطلب في موسم عيد الأضحى الذي يعد موسما للخطوبة والأفراح، بحسب ما قاله تجار في تصريحات صحفية.

وسادت حالة من الهدوء في منطقة الصاغة بمصر القديمة مع استمرار ركود المبيعات، في وقت كان ينتظر التجار موسم عيد الأضحى لتحريك مبيعاتهم، لكن زيادة أسعار الذهب أحبطت تلك الأمنيات.

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وارتفعت أسعار الذهب بنحو 25 جنيها خلال أسبوع، فيما وصل سعر الجرام في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 689 جنيها.

واستمر ارتفاع الذهب بحسب التجار، سجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت، نحو 685 جنيها للعيار 21.

ويعاني السوق من حالة ركود شديدة منذ فترة، لكنها زادت وطغت على موسم العيد بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، حسبما قال محمد شفيق، تاجر ذهب في الصاغة، مضيفا “اللي كان ناوي يشتري ذهب أو شبكة قبل العيد تراجع عن قراره، أما المضطر والملتزم بميعاد خطوبة مثلا استبدل الشبكة بدبله ومحبس حتى تنخفض الأسعار”.

وتوقع التجار أن يقبل المواطنون على بيع الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار ما يخلق حركة تداول في المحلات، لكن هذا أيضًا لم يحدث، حيث أن ارتفاع السعر المفاجئ، لم يخلق إقبالا كبيرا على البيع خوفا من أن ترتفع الأسعار أكثر، ما جعل الكثير مترددا قبل اتخاذ قرار البيع”.

وزادت معاناة السوق وسيادة الركود به، بعد ارتفاع الأسعار المفاجئ، مضيفًا أن هناك إقبال ضعيف على البيع من قبل الزبائن، على عكس المتوقع مع هذا الارتفاع الكبير، حسبما قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، وصاحب سلسلة محلات للذهب، مشيرا إلى أن تخوف كثير من التجار جعلهم يخفضون سعر البيع بقيمة تتراوح بين 5 و 10 جنيهات.

ولم يستقبل محل سمير جورج، تاجر ذهب بالصاغة، زبونا واحدا خلال اليوم فارتفاع السعر الكبير والمفاجئ، جعل الكل مترددا في قراره سواء بالبيع أو بالشراء.

ويقول تاجر ذهب كسر علي مصطفى، إن ارتفاع السعر زاد الإقبال على بيع الذهب القديم، ولكنه أقل بكثير مما كان متوقعا، لافتا إلى أنه يشتري الذهب القديم والكسر بأقل من سعر الجرام بخمس جنيهات.

توقعات بانخفاض أسعار الذهب مستقبلا

توقع التجار أن تستمر الارتفاعات في سعر الذهب على المدى القصير، لكنها ستعود للانخفاض مع بداية فصل الشتاء وتراجع الطلب، حيث أن وصول الذهب لمستويات لم يصل إليها من قبل، حتى بعد تعويم الجنيه، مؤشر يدل على أنه سيواصل الارتفاع، لكنه توقع أن يتخلل الارتفاع بعض الانخفاضات نتيجة لإقبال المستثمرين في الذهب على البيع فيزيد المعروض فتنخفض الأسعار، كما أن الطلب ينخفض مع دخول فصل الشتاء على الذهب محليا وعالميا، ما يسهم في انخفاض الأسعار.