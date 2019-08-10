أسعار الدواجن تتراجع لأدنى مستوى تأثرا بعيد الأضحى

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تزامنا مع دخول عيد ‏الأضحى واتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء، تراجعت أسعار الدواجن في السوق المصري لأدنى مستوى لها منذ 8 أشهر لتفقد 3 جنيهات متأثرة بحالة الركود التي ضربت الأسواق.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم السبت، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، 19 جنيها للدواجن البيضاء بالمزارع لتباع بـ 23 في التجزئة مقابل 26جنيها، ويعت الدواجن البلدية ب 27 جنيها، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 35.5 من المزرعة لتباع بـ 40 جنيها للمستهلك.

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وتشهد الأسواق حالة ركود منذ أكثر من شهرين متأثرة بعزوف المواطنين عن الشراء، حسبما قال رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عبد العزيز السيد، مضيفا في اتصال هاتفي مع “مباشر ” اليوم السبت، أن الأسعار تشهد تراجعا في أسعار بيعها للمواطنين بسوق التجزئة حيث سجل سعر الكيلو الأبيض نحو 23 جنيها، مقابل 26 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، عزوف المواطنين عن الشراء بسبب عيد الأضحى واتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء في مثل هذا الفترة من كل عام، مشيرا إلى أن هناك زيادة في المعروض من الدواجن الحية ما ساهم في تراجع الأسعار.

وتدخلت الحكومة المصرية بقوة هذا العام لضبط أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلي عبر زيادة المعروض والتوسع في إنشاء منافذ جديدة للحوم في كافة المدن والمحافظات، حسبما أكد رئيس شعبة الدواجن، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تتماشي مع التكلفة الإنتاجية تزامنا مع وصول سعر طن الأعلاف وهو المكون الرئيسي في الدورة الإنتاجية لمستوي 7 ألاف جنيه.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن مواقع الانتاج الداجني، التابع لوزارة الزراعة المصرية، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

ومازال حجم الانتاج السنوي من الدواجن مستقر عند نفس معدلات العام الماضي بواقع 1.1مليار طائر سنويا، إضافة لإنتاج 12 مليار بيضة سنويا.

وفي ذات السياق، أكد عضو اتحاد منتجي الدواجن سيد حسن، أن بلاده تتبنى مشروعا قوميا للدواجن في إطار مستهدفاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أن مصر وصلت الى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 95 بالمائة.

وقامت الحكومة بتخصيص 9 مناطق، تتراوح مساحة الواحدة ما بين 6 آلاف و8 آلاف فدان، لإقامة المشروع القومي للاستثمار الداجني بعدد من المحافظات، موضحا أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحقيق فائض تصديري للدواجن خلال الفترة المقبلة، بحسب أضاف سيد حسن، في اتصال هاتفي مع برنامج “مباشر”.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن عن أن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة بها يقدر بنحو 64.5 مليار جنيه.