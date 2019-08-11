كل ما تريد معرفته عن فائدة وشروط حسابات التوفير في بنوك مصر والأهلي والقاهرة

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نوع واحد من حسابات التوفير تقدمه بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة لعملائها، حيث يصدر البنك بطاقة خصم مباشر لكل عميل، وذلك على حساب التوفير، لتمكينه من السحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.

وفي سبيل ذلك تطلب البنوك بعض الأوراق البسيطة لفتح الحساب، بينها “صورة من بطاقة الرقم القومي سارية”، وتشترط البنوك تدوين الوظيفة على الرقم القومي، أو تقديم شهادة إثبات دخل من جهة العمل، وذلك حسب تعليمات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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كل بنك من النوك يضع حدا أدنى لفتح حساب التوفير، ورسوم فتح الحساب، ويقر كل بنك رسومًا إدارية على حسابات التوفير كل 3 أشهر، تخصم بشكل أوتوماتيكي من حساب العميل، وحال عدم وجود أموال بالحساب يتم إغلاقه.

ومنذ العام الماضي، اتجهت البنوك العامة إلى تقسيم حساب التوفير إلى شرائح مختلفة، تتباين بينها نسبة الفائدة على غرار البنوك الخاصة، لتخفيف أعباء الفائدة، كما تربط البنوك نسبة الفائدة على حساب التوفير حسب حجم الشريحة، إذ كلما زادت قيمة الحساب دخل في الشريحة الأعلى، بحيث يستفيد بنسبة فائدة أعلى، وكذلك تتباين نسبة الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي، تفاصيل وشروط حسابات التوفير في البنوك الثلاثة العامة، وهي كما يلي.

البنك الأهلي المصري

يبدأ الحد الأدنى لفتح حسب التوفير من 1000 جنيه، ولا يقر البنك أَي فائدة على حساب التوفير أقل من 3 آلاف جنيه، كما ينقسم الحساب إلى 4 شرائح:

الشريحة الأولى بداية من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وهي تعطي فائدة شهرية 8.6%، أو ربع سنوية 8.7%، أو نصف سنوية 8.8%، أو سنوية 9%.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، وهي تعطي فائدة شهرية 9.3%، أو ربع سنوية 9.4%، أو نصف سنوية 9.5%، أو سنوية 9.75%.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وهي تعطي فائدة شهرية 10%، أو ربع سنوية 10.1%، أو نصف سنوية 10.25%، أو سنوية 10.5%.

الشريحة الرابعة من 500 ألف جنيه وأكثر، وهي تعطي فائدة شهرية 10.7%، أو ربع سنوية 10.8%، أو نصف سنوية 10.95%، أو سنوية 11.25%.

– بنك مصر

يروج بنك مصر لفتح حساب التوفير حاليًا، عن طريق إعفاء العملاء الجدد من سداد مصاريف فتح حسابات التوفير الجديدة، حتى نهاية أبريل من العام المقبل 2020، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء البنك.

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك مصر، يبلغ 1500 جنيه مصري، ولا يقر البنك أي فائدة على حساب التوفير، حال قل الرصيد الموجود به عن المبلغ، وتنقسم الحسابات إلى 5 شرائح:

الشريحة الأولى من 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، وتبلغ الفائدة 8.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و8.75% بدورية عائد يصرف كل 3 أشهر، و8.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9% مع صرف العائد كل سنة.

الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، وهنا تتراوح الفائدة عليها بين 9% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.25% بدورية عائد يصرف كل 3 أشهر، و9.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9.5% مع صرف العائد كل سنة.

الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، حيث تتراوح الفائدة عليها بين 9.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.75% بدورية عائد يصرف كل 3 أشهر، و9.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10% مع صرف العائد كل سنة.

الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، حيث تتراوح الفائدة عليها بين 10% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.25% بدورية عائد يصرف كل 3 أشهر، و10.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10.5% مع صرف العائد كل سنة.

الشريحة الخامسة من 500 ألف جنيه إلى أكثر، حيث تتراوح الفائدة عليها بين 10.5% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.75% بدورية عائد يصرف كل 3 أشهر، و10.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و11% مع صرف العائد كل سنة.

بنك القاهرة

الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك القاهرة يبلغ 1000 جنيه، ولا يقر أي فائدة على الشريحة التي تقل عن 5001 جنيه، بينما ينقسم الحساب إلى 4 شرائح.

الشريحة الأولى: من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، حيث تبلغ الفائدة 6.75% سنويا على العائد الشهري، أو 7% على العائد ربع السنوي، أو 7.25% على العائد نصف السنوي، أو 7.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية: من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حيث تتراوح الفائدة بين 8% سنويا على العائد الشهري، و8.5% على العائد ربع السنوي، و9% على العائد نصف السنوي، و9.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة: من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، حيث تتراوح الفائدة بين 9.5% على العائد الشهري، و10% على العائد ربع السنوي، و10.5% على العائد نصف السنوي، و11% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليوني جنيه، حيث تبلغ الفائدة 11.5% على العائد الشهري، و12% على العائد ربع السنوي، و12.5% على العائد نصف السنوي، و13% على العائد السنوي.