ماذا حدث في أسعار الذهب؟

Advertisements

شهدت أسعار الذهب استقرار في الأسواق أمس وأول أمس، حيث قال سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب من العيار 21، استقر عند مستوى 685 جنيها، دون تغيير عن سعره أول أمس الجمعة.

وأضاف نادي نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 587 جنيها، وسعر جرام الذهب من العيار 24 سجل نحو 783 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

Advertisements

وعالميا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من 3 سنوات، مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية، وذلك بدعم من سياسات نقدية تيسيرية لبنوك مركزية رئيسية، بينما تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم.

سعر الذهب للبيع الفوري، بلغ في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي 1497.20 دولار للأوقية، منخفضا بنسبة 0.2% بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع، حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

ووكذلك تراجعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.1%، حيث بلغت عند التسوية 1508.50 دولار للأوقية.