من جديد الذهب يصعد عالمياً ويسجل أعلى مستوى له في 6 أعوام

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صعدت من جديد أسعار الذهب، خلال تعاملات أمس الاثنين، مرسخة أقدامها فوق المستوى البالغ ما يقرب من 1500 دولار أمريكي، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، وسط تراجع أسواق الأسهم، بسبب المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصينية، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة “سكاي نيوز”.

وقد قفز الذهب خلال المعاملات الفورية بقيمة أكثر من 1% عند مستوى 1516.78 دولار أمريكي للأونصة، مسجلًا مستوى مرتفع جديد في أكثر من 6 أعوام، قبل أن يقلص مكاسبه إلى نسبة 0.96% عند مستوى 1511.15 دولار أمريكي خلال نهاية جلسة التداول داخل السوق الأمريكي.

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كما صعدت العقود الأمريكية للذهب بنسبة مئوية 0.6% لتصل عند التسوية ما يقرب من 1517.20 دولار أمريكي للأونصة.

كما دفعت الأسهم المالية في بورصة وول ستريت إلى الهبوط بسبب حرص المستثمرين لتفادي الرهانات المحفوفة بالمخاطر، وسط مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين الدولة الصينية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دفعت الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود.

صرح دونالد ترامب الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إنه غير جاهز من أجل عقد اتفاقية تجارية مع دولة الصين، وقد ألقى شكوكًا على جولة المحادثات التجارية المزمعة بين الدولتين خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

كما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال وقت سابق بإن يتم فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية الإضافية بقيمة مالية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بداية من شهر سبتمبر القادم 2019.

وقد صعدت أسعار الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 4% الأسبوع السابق موسعة مكاسبها منذ بداية العام إلى ما يقرب من نسبة 17%.

وقد صرح المحللين إن عوائد سلبية بالنسبة إلى السندات حول العالم تعطي مزيدًا من الدعم للذهب، الذي لا يدر عائدًا لكنه يميل إلى الاستفادة عندما تكون العوائد على الأصول الأخرى منخفضة.

ارتفاع معدن الفضة وتراجع البلاتين

أما بالنسبة إلى تعاملات المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت معدن الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0.7% عند مستوى 17.05 دولار للأونصة، بينما تراجع معدن البلاتين إلى نسبة 0.8% عند مستوى 852.50 دولار أمريكي للأونصة.

أقرا المزيد أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019: أسعار العملات والذهب في مصر