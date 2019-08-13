20 جنيه ارتفاع بأسعار الذهب اليوم.. لأول مرة جرام 21 يتخطى الـ 700 جنيه

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ارتفعت أسعار الذهب داخل السوق المحلي المصرية بقيمة تصل إلى 20 جنيهاً مصرياً لجرام الذهب الواحد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم بالسوق المحلي

صرح سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة نادي نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع ليصل إلى مستوى 705 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات اليوم بالسوق المصري المحلي.

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كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى ما يقرب من 604 جنيهاً مصرياً، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 805 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 5640 جنيهاً مصرياً.

أعلن نادي نجيب عن توقعاته إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى خلال تعاملات اليوم، بسبب إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

قفزت أسعار الذهب العالمية ليسجل سعر الأوقية ما يقرب من 1531.6 دولار أمريكي في مقابل 1511.1 دولار أمريكي للأونصة، بحسب البيانات التي أعلنت عنها وكالة بلومبيرج.

كما أعلنت وكالة الأنباء رويترز إن المستثمرين قد اندفعوا لشراء الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الدولة الصينية والولايات المتحدة الأمريكية التي طال أمدها فهز الأسواق المالية العالمية.

كما تسيطر المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على سوق الأرجنتين بعد أن خسر الرئيس “ماوريسيو ماكري”، بهامش يفوق التوقعات بالانتخابات التمهيدية للرئاسة في الأرجنتين.

بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بسبب الاحتجاجات التي أدت لإغلاق مطار هونج كونج، الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة الشحن الجوي، مساء أمس الاثنين. وقد بدأت الاحتجاجات للإعراب عن الاحتجاج على مشروع قانون سوف يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الدولة الصينية من أجل محاكمتهم، لكنها اتسعت لتتضمن دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

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