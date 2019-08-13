تعرف على.. الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل عقاري من بنك عودة

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يلجأ العديد من الأشخاص من عمليات خاصة بادخار الأموال من أجل مساعدتهم في ترميم منازلهم أو في شراء عقار أخر، يقدم بنك عودة فرصة من أجل الحصول على قرض عقاري بمميزات كثيرة إلى العديد من الموظفين وأصحاب الأعمال، وتستعرض موقع مصر 365 لقراءة الإجراءات، وكذلك المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض التمويل العقاري.

مميزات القرض العقاري من بنك عودة

يصل تمويل القرض العقاري المقدم من بنك عودة إلى 75% من قيمة العقار.

أطول فترة سداد للقرض تصل إلى 20 عاماً.

قيمة القرض تبدأ من 50 ألف جنيهاً مصرياً.

من شروط الحصول على القرض أن يكون عمر الشخص المقترض يبدأ من 21 عاماً، حتى 60 عاماً للموظفين، و65 عاما لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

يوجد ببنك عودة فريق مبيعات من ذوي الخبرة الواسعة من أجل تقديم كافة سبل المساعدة للعملاء في اختيار المنزل.

المؤهلون للحصول على قرض التمويل العقاري هم المصريون الجنسية، والمصريون المقيمون بالخارج، الأجانب المقيمون والعاملون بمصر.

الوحدات السكنية، التي يمكن تمويلها من قبل بنك عودة هي العقارات المسجلة، العقارات القابلة للتسجيل، العقارات التي تقع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

المستندات المطلوبة

تقديم نموذج التقديم على قرض التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة بالنسبة إلى الموظفين، صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، أو تقديم جواز سفر ساري، مع تقديم إثبات لمحل العمل أو محل الإقامة.

الأوراق المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأعمال، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، أو تقديم جواز سفر ساري، إثبات محل العمل أو الإقامة، مع تقديم كشف حساب بنكي، مع تقديم الوثائق القانونية للشركة.

تقديم إثبات مصدر الدخل.

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