فائدة تصل إلى 11%.. تعرف على أسعار فوائد حسابات التوفير في 4 بنوك

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تقوم البنك بالتنافس فيما بينها من خلال معدل العائد الذي توفره لعملائها على حسابات التوفير لجذب العملاء الجدد، فضلًا عن الاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال جودة الخدمة المقدمة.

ويتم تقسيم حسابات التوفير بالبنوك الخاصة إلى نظام شرائح، وهي عبارة عن ربط زيادة الفائدة بحجم الشريحة ذات القيمة الأعلى بهدف تقليل أعباء الفائدة.

ويقوم كل بنك بإصدار بطاقة خصم مباشر مع حسابات التوفير، وذلك بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع من ماكينات الآلي على مدار الـ24 ساعة، وتوفير عناء الذهاب للفرع.

كما تفرض بعض البنوك الخاصة غرامات على حسابات التوفير التي تقل عن الحد الأدنى لاحتساب الفائدة، بالإضافة إلى احتساب مصاريف إدارية كل 3 أشهر أو شهريا في بعض البنوك.

ولفتح حساب التوفير، يتم ذلك عن طريق تقديم العميل صورة من الرقم القومي، بشرط تدوين الوظيفة على البطاقة، أو تقديم شهادة إثبات الدخل طبقًا لتعليمات إدارات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويستعرض “مصر 365” مواصفات حسابات التوفير في 4 بنوك خاصة وهم البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك إتش إس بي سي على النحو التالي:

أولا: البنك التجاري الدولي (CIB):

الحد الأدنى لفتح الحساب يبدأ من 20 ألف جنيه، ويصرف العائد شهريا أو ربع سنويا أو يوميا حسب قيمة الشريحة، وينقسم إلى 14 شريحة.

الشريحة الأولى (من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه): تمنح فائدة 5.5% سنويا للعائد الشهري أو 6% للعائد ربع السنوي.

الشريحة الثانية (من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه): تقدم فائدة 5.75% سنويا للعائد الشهري، أو 6.25% لربع السنوي.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه): تقدم فائدة 2% سنويا للعائد اليومي، أو 6.25% للشهري، أو7.25% لربع السنوي.

الشريحة الرابعة (من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه): تقدم فائدة 2.25% للعائد اليومي، أو 6.50% للشهري، أو 7.50% لربع السنوي.

الشريحة الخامسة (من 200 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه): تقدم فائدة 2.50% يوميا، أو 6.75% شهريا، أو 7.75% كل 3 أشهر.

الشريحة السادسة (من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه): تقدم فائدة 3.25% يوميا، أو 7% شهريا، أو 8 % ربع سنوي.

الشريحة السابعة (من 500 ألف جنيه إلى 650 ألف جنيه): تقدم فائدة 3.50% يوميا، أو 7.50% شهريا، أو 9.50% ربع سنوي.

الشريحة الثامنة (من 650 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه): تقدم 3.75% يوميا، أو 7.75% شهريا، أو 9.75% ربع سنوي.

الشريحة التاسعة (من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه): تقدم 4% يوميا، أو 8% شهريا أو 10% ربع سنوي.

الشريحة العاشرة (من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه): تقدم 6.25% يوميا، أو 8.25% شهريا، أو 10.50% ربع سنوي.

الشريحة الحادية عشرة (من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه): تقدم 8.50% يوميا، أو 10.50% شهريا، أو 11.75% ربع سنوي.

الشريحة الثانية عشرة (من 5 ملايين جنيه إلى 7.5 مليون جنيه): تقدم 9.25% يوميا، أو 11.25% شهريا، أو 12% ربع سنوي.

الشريحة الثالثة عشرة (من 7.5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه): تقدم 9.75% يوميا، أو 11.50% شهريا، أو 12.50% ربع سنوي.

الشريحة الرابعة عشرة (من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه): تقدم 10.75% يوميا، أو 12% شهريا، أو 13% ربع سنوي.

ثانيا: البنك العربي الأفريقي الدولي:

الحد الأدنى لفتح حساب التوفير يبدأ من 5 آلاف جنيه، وتتنوع دورية العائد بين الشهرية أو ربع السنوية، أو نصف السنوية، أو السنوية، ولا يحسب البنك أي فائدة على رصيد الحساب إذا قل عن 5 آلاف جنيه، وينقسم إلى 5 شرائح:

الشريحة الأولى (من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): تقدم فائدة 9% سنويا للعائد الشهري، أو ربع السنوي، أو نصف السنوي، وترتفع إلى 10% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية (من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه): تقدم فائدة 9.5% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وتزيد إلى 10.5% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه): تقدم فائدة 10% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، وتزيد إلى 10.5% سنويا.

الشريحة الرابعة (من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه): تقدم فائدة 11% شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو 12.5% سنويا.

الشريحة الخامسة (فوق 5 ملايين جنيه): تقدم نفس فائدة الشريحة الرابعة.

ثالثا: بنك إتش إس بي سي “HSBC”:

يقدم البنك حساب توفير “برايمر” و”ادفينس”، حيث يبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف جنيه، وتصرف الفائدة شهريا، وتختلف حسب دورية صرف العائد، وينقسم إلى 5 شرائح:

الشريحة الأولى (أقل من 10 آلاف جنيه): يقدم فائدة 1.5% سنويا.

الشريحة الثانية (من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): يقدم عائدا 3.5% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه): يقدم فائدة 7% سنويا.

الشريحة الرابعة (من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه): يقدم فائدة 8.75% سنويا.

الشريحة الخامسة (أكثر من مليون جنيه): يقدم فائدة 10.75% سنويا.

رابعا: بنك الإسكندرية:

يقدم البنك نوعين من حسابات التوفير ذات عائد ثابت وهما:

أولا: حساب توفير بلس العادي، حيث يبدأ فتح الحساب من مبلغ ألف جنيه لكن احتساب الفائدة يبدأ من رصيد 10 آلاف جنيه، وتُصرف الفائدة شهريا وهو مقسم إلى 3 شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى (من 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه): يقدم فائدة 8%.

الشريحة الثانية (من 300 ألف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه): يقدم فائدة 9.5%.

الشريحة الثالثة (فوق 2.5 مليون جنيه): يقدم فائدة 11.5%.

ثانيا: حساب توفير “سيفينج ايكوند”، ويصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى ألف جنيه، ويُحسب العائد بداية من رصيد ألف جنيه، ويتم صرفه مرتين في العام كل 6 أشهر، وينقسم إلى 6 شرائح:

الشريحة الأولى (من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه): يقدم عائدا 4% سنويا.

الشريحة الثانية (من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): يقدم عائدا 4.75% سنويا.

الشريحة الثالثة (من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه): يقدم عائدا 5.75% سنويا.

الشريحة الرابعة (من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه): يقدم عائدا 5.75% سنويا.

الشريحة الخامسة (من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه): يقدم عائدا 7% سنويا.

الشريحة السادسة (من فوق 2.5 مليون جنيه): يقدم فائدة 8% سنويا.

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