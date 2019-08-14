ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك

Advertisements

هد الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري، في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2019، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

كما ارتفع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة قرشين، إلى 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وكذلك زاد سعر العملة الأمريكية بمقدار قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

Advertisements

وفي بنك البركة، صعد سعر الدولار بقيمة قرش واحد إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية، في بنوك الأهلي المصري ومصر، وكريدي أجريكول، وذلك عند سعر 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فبقي مستقرا في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع، وكذلك حافظت العملة الأمريكية على مستواها السعري، في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، بينما ظلّ سعر صرف الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.