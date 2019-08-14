البنك الدولي: الدين الخارجي لمصر تخطي 106 مليار دولار خلال مارس 2019

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أوضحت البيانات الصادرة حديثاً من البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي للدولة المصرية إلى ما يقرب من 106.2 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر مارس السابق لعام 2019، في مقابل قيمة 96.6 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2018، بزيادة تقدر بحوالي 9.6 مليار دولار أمريكي خلال ثلاثة شهور.

وقد تلقت الدولة المصرية خلال تلك الفترة ما يقرب من ملياري دولار أمريكي قيمة الشريحة الخامسة من القرض الدولي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية في أدوات الدين الحكومي المقومة بالعملة الأمريكية الدولار في الخارج، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي.

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وخلال فترة الـ 12 شهرًا المنتهية خلال شهر مارس لعام 2019 فقد ارتفع الدين الخارجي للدولة المصرية بنسبة مئوية تصل إلى 20.4%، حيث زاد ما يقرب من 18.1 مليار دولار أمريكي عن مستوياته خلال شهر مارس لعام 2018 حينما سجل ما يقرب من 88.2 مليار دولار أمريكي.

وتبعاً للبيانات الصادرة من قبل البنك الدولي، فقد ارتفع الدين الخارجي على الحكومة المركزية، إلى ما يقرب من 53.8 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر مارس السابق في مقابل ما يقرب من 48.07 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام السابق 2018، وعلى البنوك المحلية إلى ما يقرب من 10.09 مليار دولار أمريكي في مقابل قيمة 7.69 مليار دولار أمريكي، وعلى القطاعات الأخرى إلى مستوى 13.74 مليار دولار أمريكي في مقابل قيمة 12.57 مليار دولار أمريكي.

خلال الوقت ذاته، فقد ارتفعت بشكل طفيف الديون على البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية إلى ما يقرب من 28.5 مليار دولار أمريكي في مقابل قيمة 28.3 مليار دولار أمريكي.

كما تراجعت حصة الديون طويلة، ومتوسطة الأجل من إجمالي الديون إلى مستوى 88.3%، بعدما سجلت ما يقرب من 93.8 مليار دولار أمريكي، في مقابل نسبة 89.2% خلال شهر ديسمبر السابق بقيمة ما يقرب من 86.3 مليار دولار أمريكي.

كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل إلى مستوى 12.4 مليار دولار أمريكي، في مقابل قيمة 10.34 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر لعام 2018.

وقد أعلن البنك الدولي، إن الديون الحكومية الخارجية فقد سجلت ما يقرب من 102.6 مليار دولار أمريكي، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية فقد سجلت ما يقرب من 229 مليون دولار أمريكي.

وقد استحوذت القروض على الحصة الأكبر من الدين الخارجي للدولة المصرية بما يقرب من 60.7 مليار دولار أمريكي، يليها الودائع عند مستوى 21.46 مليار دولار أمريكي، وأوراق الدين بما يقرب من 18.3 مليار دولار أمريكي، وتسهيلات الموردين بما يقرب من 4.6 مليار دولار أمريكي، وحقوق السحب الخاصة بما يقرب من 1.247 مليار دولار أمريكي.

وقد توسعت الدولة المصرية فى الاقتراض من الخارج خلال الأعوام الـ 3 السابقة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وبناء احتياطى من النقد الأجنبي، خلال تلك الفترة ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي، ولا تشمل أرقام الدين الخارجى للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى التي سجلت ما يقرب من 19.5 مليار دولار أمريكي.

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