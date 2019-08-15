الشرقية للدخان تعلن عن رفع أسعار بعض أنواع السجائر

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صرحت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، عن قرارها الخاصة بزيادة أسعار بعض منتجاتها من السجائر، وذلك اعتباراً من اليوم 14 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

وقد أوضحت الشركة الشرقية للدخان خلال البيان الصادر عنها بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه قد تقررت تلك الزيادة تبعاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تقرر زيادة سعر صنف “مونديال بأنواعه”، من قيمة 16.5 جنيه إلى قيمة 17.5 جنيه. كما تقرر زيادة أسعار “سجائر بلاك ليبل”، من سعره 22 جنيه إلى مستوى 23 جنيهاً مصرياً.

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وقد أعلنت شركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، خلال وقت سابق، عن تحقيق الشركة لصافي أرباح تقدر بحوالي 3.768.188 مليار جنيهاً مصرياً خلال الفترة من شهر يوليو لعام 2018 حتى نهاية شهر يونيو لعام 2019 في مقابل 4.240.598 مليار جنيهاً مصرياً خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال اعتماد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان خلال جلسته المنعقدة يوم 30 من شهر يوليو لعام 2019، وتدل المؤشرات الخاصة بنتائج الأعمال غير المدققة عن السنة المالية المنتهية خلال يوم 30 من شهر يونيو لعام 2019 عن تراجع بنسبة 11.14% بالأرباح مقارنة بالفترة المناظرة لها.

قد أوضحت الشركة، أن إيرادات مبيعاتها قد بلغت ما يقرب من 13.893.535 مليار جنيهاً مصرياًَ خلال الفترة من شهر يوليو لعام 2018، وحتى نهاية شهر يونيو لعام 2019، في مقابل قيمة 13.410.010 مليار جنيهاً مصرياً بالفترة المماثلة لها.

وقد سجل النصيب الأساسي للسهم بالأرباح خلال نفس الفترة ما يقرب من 1.55 جنيهاً مصرياً، في مقابل قيمة 1.77 جنيهاً مصرياً بالفترة المقارنة لها، كما انخفض مجمل الربح خلال السنة المالية المنتهية خلال شهر يونيو لعام 2019 إلى مستوى 5.100.288 مليار جنيهاً مصرياً في مقابل قيمة 5.176.385 مليار جنيه بالفترة المناظرة لها.

وقد أوضحت شركة الشرقية للدخان، أن تراجع أرباحها بسبب انخفاض الدخل من الاستثمار بقيمة 71 مليون جنيهاً مصرياًَ، والفوائد الدائنة تصل إلى 256 مليون جنيهاً مصرياً، وكذلك زيادة خسائر فروق العملة التي تقدر بحوالي 106 مليون جنيهاً مصرياً.

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