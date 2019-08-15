الإحصاء تعلن عن انخفاض معدل البطالة لنسبة 7.5% خلال الربع الثاني من 2019

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صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن نتائج البحث الخاص بالقوى العاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، خلال شهر أبريل وشهر يونيو للعام الراهن 2019.

وقد سجل معدل البطالة نسبة تقرب من 7.5% من إجمالي قوة العمل في مقابل نسبة 8.1% خلال الربع الأول من العام الراهن 2019 بانخفاض يقدر بحوالي 0.6%، بانخفاض يقدر بحوالي 2.4% خلال الربع الثاني من العام السابق 2018.

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أولا: قوة العمل بالسوق المصري

تتضمن قوة العمل بالسوق المصري المشتغلين وكذلك المتعطلين، والذين يسجل عددهم ما يقرب من 28.069 مليون فرد، حجم قوة العمل خلال الربع الثاني العام الراهن 2019، وقد سجل حجم قوة العمل ما يقرب من 28.069 مليون فرد، في مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع الأول من العام الراهن 2019، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 0.4%، وسجلت قوة العمل بالمناطق الحضرية ما يقرب من 12.026 مليون فرد، بينما بلغت قوة العمل في المناطق الريفية ما يقرب من 16.043 مليون فرد.

ثانيا: المتعطلين

فقد أوضح البحث أن عدد المتعطلين في السوق المصري يقدر بحوالي 2.094 مليون متعطل، ما يقرب من 962 ألف من الذكور، وحوالي 1.132 مليون من الإناث، بنسبة مئوية تصل إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض يقدر بحوالي 173 ألف متعطل عن الربع الأول من العام الجاري 2019، بنسبة مئوية تصل إلى 7.6%، بانخفاض يقدر بحوالي 781 ألف متعطل عن الربع المماثل له من العام السابق 2018 بنسبة مئوية تصل إلى 27.2%.

المعطلين طبقا للنوع

أوضح البحث أن نسبة 4.2% من معدل البطالة بين فئة الذكور، سجلت نسبة المتعطلين من الإناث نسبة 22.4% خلال الربع الثاني العام الجاري 2019.

كما انخفض معدل البطالة بين فئة الذكور ليسجل ما يقرب من 4.2% من إجمالي نسبة الذكور بقوة العمل بالسوق المصري، بينما كان معدل البطالة يسجل نسبة 5.7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل نسبة 6.7% خللا الربع المماثل من العام السابق 2018.

كما ارتفعت معدلات البطالة بين العنصر النسائي ليسجل نسبة 22.4% من إجمالي نسبة الإناث بقوة العمل المصرية، بينما كان نسبة 18.9% خلال الربع الأول من العام الراهن 2019، في مقابل نسبة 21.2% خلال الربع المماثل له من العام السابق 2018.

سجلت نسبة 84.6% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ما بين 15 عاماً إلى 29 عاماً خلال الربع الثاني من عام 2019، في مقابل نسبة 67.4%خلال الربع الأول من العام الراهن.

كما سجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 عاماً، إلى عمر 29 عاماً، نسبة 84.6% من إجمالي المتعطلين، موزعة تبعاً للفئات العمرية التفصيلية كالتالي:

من نسبة 7.3% لإجمالي الفئة العمرية أقل من 19 عاماً، حيث سجلت نسبة 10.7% للذكور، نسبة 4.3 % للإناث، في مقابل نسبة 6.2% خلال الربع السابق، حيث سجلت نسبة الذكور 9.6%، وسجلت نسبة الإناث ما يقرب من 1.5%

نسبة 40.4% لإجمالي الفئة العمرية من 20 عاماً إلى 24 عاملً، حيث بلغت نسبة الذكور 36.9 %، وسجلت نسبة الإناث 43.4 %، في مقابل نسبة 30.8% خلال الربع السابق عليه، حيث سجلت نسبة الذكور ما يقرب من 32.1% ونسبة الإناث 29.1%.

نسبة 36.9% لإجمالي الفئة العمرية من 25 عاماً، إلى 29 عاماً، حيث سجلت نسبة الذكور 31.6%،و سجلت نسبة الإناث 41.5 %، في مقابل نسبة 30.4% خلال الربع السابق له، حيث سجلت نسبة الذكور 30.45 ونسبة الإناث 30.3%

نسبة 15.4% من إجمالي المتعطلين من الفئة العمرية 30 عاماً، إلى عمر 64 عاماً، خلال الربع الثاني من عام 2019، في مقابل نسبة 32.6% خلال الربع السابق عليه.

المتعطلين تبعاً لمحل الإقامة “للحضر والريف”

سجلت نسبة 9.3% معدل البطالة بالمناطق الحضرية، في مقابل نسبة 6.1% في المناطق الريفية خلال الربع الثاني من العام الراهن 2019.

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