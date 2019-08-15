الزراعة تجيب.. هل تتأثر واردات مصر من القمح الروسي بالغبار النووي؟

Advertisements

صرح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد العطار، عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات الحجر الزراعي تجاه استيراد القمح الروسي، الذي يعد المصدر الرئيسي للاستيراد بالنسبة للدولة المصرية، بعد وقوع الانفجار النووي الذي شهدته الدولة الروسية خلال الأيام القليلة السابقة.

وقد أوضح الدكتور أحمد العطار خلال تصريحات صحفية له، “إن كافة الشحنات التي يتم استيرادها من القمح، لا يوجد بها أي إشعاعات نووية أو غيرها”، لفت إلى أن هناك ممثلين من هيئة الطاقة الذرية تقوم بالعمل على سحب عينات من القمح المستورد من روسيا وهي في الموانئ من أجل التأكد من خلو تلك الشحنات من مصادر الإشعاع، وشدد أن أي شحنة تدخل إلى الدولة المصرية يتم فحصها بكل دقة قبل أن يتم دخولها إلى الأسواق المصرية.

Advertisements

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه قد تم مخاطبة السفارة المصرية بروسيا من أجل التعرف على الأماكن، التي قد تأثرت بالانفجار النووي الذي وقع منذ أيام قليلة بالدولة الروسية، وهل تستورد منها الدولة المصرية أقماح أم لا؟، من أجل اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجرية، والإجراءات الخاصة بالوقاية حيال تلك المناطق.

وأوضح الدكتور أحمد العطار أن الحجر الزراعي تحرك منذ بداية اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عن وقوع انفجار نووي بالدولة الروسية، وأكد أنه لا يتم وقف الاستيراد من الدولة الروسية بدون أسباب، لكن في حالة وجود أي أسباب سوف يتم وقف الاستيراد من الدولة الروسية من أجل حماية المواطنين المصريين.

وأوضح الدكتور أحمد العطار، أن الانفجار الذي وقع بمنطقة قائمة بشمال الدولة الروسية، وتأثير هذا الانفجار النووي بنطاق معروف بالنسبة إلى السفارة المصرية بروسيا، وأكد أنه قد تم طلب تقرير من السفارة المصرية بروسيا حول مدى تأثر الصوامع وأماكن تخزين القمح المجهز للتصدير إلى الدولة المصرية مصر بهذا الإشعاع النووي، وأضاف، “ما يهمني هو دخول قمح سليم إلى الدولة المصرية”، وشدد أنه في حالة وجود شحنة قمح بها إشعاع سوف يتم رفضها على الفور وبشكل كامل.

ويجدر هنا الإشارة أن الدولة المصرية تحتل المرتبة الأولى في استيراد القمح بالعالم، وهي أكبر مشتر للقمح الروسي، بما يقرب من اثني عشر مليون طن من القمح سنوياً.

أقرا المزيد مصر بعيدة كل البعد عن مسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار الروسي النووي