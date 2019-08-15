11 سيارة تراجعت أسعارها في أول أسبوعين بأغسطس.. تعرف عليها

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أعلن وكلاء العلامات التجارية في مصر، قوائمهم السعرية في أول أسبوعين من أغسطس الحالي 2019، والتي كشفت عن تراجع أسعار نحو 11 طرازًا من السيارات، بين مستورد ومجمع محليًا، حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 7 آلاف جنيه و32 ألف جنيه مصري.

التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء السيارات، طالت سيارات تحمل علامات تجارية صينية ويابانية وكورية وأوروبية، كما تنوعت بين سيارات هاتشباك صغيرة وسيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

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ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي، السيارات التي انخفضت أسعارها في أغسطس الحالي 2019، وهي كما يلي.

أولا: سيارة نيسان سنترا:

أعلنت شركة “نيسان إيجيبت” عن تخفيض بقيمة 20 ألف جنيه مصري، على أسعار فئات السيارة سنترا السيدان العائلية موديل 2020 في أغسطس الحالي.

والتسعير الجديد بيّن أن سعر الفئة الأولى من السيارة نيسان سنترا بلغ 269 ألف جنيه، وذلك مقارنة بـ289 ألف جنيه في يوليو المنصرم، وكذلك لاتراجعت أسعار الفئة الكاملة من السيارة إلى 287 ألف جنيه بدلًا من 307 آلاف جنيه قبل التخفيض.

والسيارة اليابانية المجمعة محليا، تأتي بمحرك يضم 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات، بقوة 118 حصانا، 154 نيوتن متر للعزم الأقصى.

والسيارة نيسان سنترا تتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.9 ثانية، حيث تصل إلى سرعة قصوى 180 كيلو مترا في الساعة، بينما تستهلك في المتوسط 8.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

ونسخة “سنترا” تقف على عجلات معدنية تقليدية ورياضية قياس 16 و15 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية “الشنطة” 510 ألتار.

وعن تجهيزات الأمان، فقد تم تزويد هذه الفئة من السيارة “سنترا” بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فضلا عن فرامل مانعة للانغلاق ABS، وكذا توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، إضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وفيما يخص الجانب الترفيهي، فقد تم تزويد مقصورة السيارة “سنترا” بمشغل أقراص مدمجة، إضافة إلى مدخل توصيل- AUX، وكذا خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا “بلوتوث”، فضلا عن خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في عدد من الوظائف.

ثانيا: سيارة هيونداي توسان

وكيل هيونداي في السوق المصري، قد السيارة “توسان” بـ7 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، حيث شمل التخفيض الأخير جميع الفئات بواقع 32 ألف جنيه، كما تم تزويد توسان FACELIFT موديل 2019، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانا عند 3600 لفة في الدقيقة، كما أنه يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة توسان 2019 بهذا المحرك من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة، خلال 11.6 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 186 كيلو مترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتتوفر السيارة توسان بنسخة مزودة بشاحن تيربو، بينما يبلغ قوة محركها 175 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، حيث تأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات، عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

والسيارة توسان الجديدة تتسارع بمحركه التوربيني من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلو متر في الساعة، حيث تستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلو متر.

كما قدم الوكيل غبور، تخفيضات على السيارة وصلت إلى 7 آلاف جنيه على الـ6 فئات الأولى من السيارة توسان 2019 ، كما أصبح سعر الفئة GL القياسية 412 ألفا و900 جنيه بدلا من 419 ألفا و900 جنيه، بينمال جاءت الفئة الثانية GLS بسعر رسمي بلغ 437 ألفا و900 جنيه بدلا من 444 ألفا و900 جنيه، وتأتي الفئة الثالثة 462 ألفا و900 جنيه بدلا من 469 ألفا و900 جنيه ، والفئة الرابعة بسعر رسمي 517 ألفا و900 جنيه بدلاً من 524 ألفا و900 جنيه.

كما أقر غبور تخفيضات على الـ3 فئات من السيارة توسان 2019 المزودة بمحرك “تيربو”، حيث يبدأ من 466 ألفا و900 جنيه، بدلاً من 473 ألفا و900 جنيه ، وذلك بنسبة تخفيض بلغت 7 آلاف جنيه مصري أيضا، بينما تم تخفيض الفئة الثانية بنفس النسبة لتقدم بسعر رسمي 537 ألفا و900 جنيه، بدلا من 544 ألفا و900 جنيه.

والفئة الأعلى تجهيزا من السيارة توسان “تيربو”، حصلت على تخفيض هو الأعلي في أغسطس الحالي 2019، حيث أصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 562 ألفا و900 جنيه، بدلاً من 594 ألفا و900 جنيه، وذلك بتخفيض قدره 32 ألف جنيه دفعة واحدة.

ثالثا: سيارة تويوتا ياريس

أعلن وكيل تويوتا إيجيبت في مصر ، تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها الهاتشباك الصغيرة “ياريس” 2019، حتى 15 ألف جنيه مصري، حيث ذكرت تويوتا أن سيارتها الصغيرة أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 220 ألف جنيه مصري للفئة الكوبية المزودة بـ3 أبواب، وذلك بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 230 ألف جنيه مصري، بنسبة تخفيض بلغت 10 آلاف جنيه.

والفئة الثانية من السيارة صاحبة الخمس أبواب، حصلت على تخفيضات وصلت إلى 15 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي 315 ألف جنيه مصري، بدلاً من 330 ألف جنيه مصري، بينما توفر تويوتا لعملائها في السوق المصري، السيارة الجديدة بخيارين من المحركات، المحرك الأول سعة 1000 سي سي وبقوة 68 حصانا، أما المحرك الثاني فجاء بسعة 1500 سي سي وبقوة 110 أحصنة.

كما أمدت الشركة اليابانية سيارتها الكوبيه بناقل حركة يدوي ، مكون من 6 سرعات ، بينما تم تزويد نسخة الـ5 أبواب بناقل حركة أوتوماتيك CTV، بينما تقف ياريس 2019 على إطارات رياضية مقاس 15 بوصة.

وزودت تويوتا سيارتها بـ7 وسائد هوائية، حيث تم توزيعها داخل صالون السيارة ، فضلا عن ستائر هوائية الجانبية ، وذلك بهدف توفير مزيد من الأمان لجميع راكبي السيارة ، فضلًا عن كاميرا خلفية لمساعدة السائق عند ركن السيارة ، وكذلك لم تغفل تويوتا راحة ورفاهية مستخدميها ، حيث تم تزويد السيارة “ياريس” الجديدة بمشغل صوتي ، مرتبط بشاشة مقاس 6 بوصات تعمل باللمس، فضلا عن مخرج USB وبلوتوث، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

رابعا: سيارة شيري تيجو 8

تخفيضات شهر أغسطس طالت السيارة شيري تيجو 8 كبيرة الحجم، والتي تأتي مجهزة بـ7 مقاعد، بينما تأتي المقدمة بفئة واحدة من التجهيزات، وأصبحت السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 425 ألف جنيه مصري، بدلا من 450 ألف جنيه مصري ، وذلك بنسبة تخفيض بلغت 25 ألف جنيه مصري.

والسيارة شيري الكبيرة تأتي مزودة بنفس محرك عائلة شيري ، والذي جاء بسعة 1.5 لتر معزز بشاحن هواءتيربو، فضلا عن عزم أقصى 210 نيوتن متر، كما أنه مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات، بقوة 145 حصانا، كما تم تزويد السيارة بوسائل أمان قياسية ، جاء أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، فضلا عن فرامل مانعة للانغلاق ABS، وكذا توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا رؤية خلفية.

والسيارة الجديدة “شيري” الجديدة، تأتي بعجلات رياضية قياس 18 بوصة ، بينما زود الصانع الصيني مقصورة السيارة ، بعدد كبير من وسائل الترفيه، والتي تأتي في مقدمتها فتحة سقف بانوراميه، وكذا مرايا كهربائية جانبيه مزودة بخاصية التسخين، إضافة إلى مقاعد مكسوة بالجلد، وخاصية تشغيل السيارة دون مفتاح “ضغطة زر”، فضلا عن فتحات تكييف خلفية، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام، تحكم بمقعد السائق آليًا، فضلا عن شاشة قياس 7 بوصات لعرض البيانات أمام السائق، إضافة إلى شاشة تحكم أخرى باللمس قياس 9 بوصات ، وهي يمكن التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية، فضلا عن توصيلها لاسلكيًا بالهواتف الذكية، تقنية التوصيل لاسلكيا “بلوتوث” ، مدخل توصيل USB.

خامسا: سيارة تويوتا CH-R

وكيل السيارة تويوتا إيجيبت في مصر، كشف عن أحدث قائمة سعرية لسيارته الرياضية متعددة الاستخدامات C-HR طراز 2019، والتي تقدم في السوق المحلي بنظامي دفع أمامي ورباعي ، حيث تراجعت أسعار C-HR في أغسطس الجاري ، وأصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 445 ألف جنيه، وذلك بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 465 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 20 ألف جنيه.

وكذلك خفضت تويوتا أسعار الفئة الثانية من سيارتها الرياضية ، حيث أصبحت تباع بسعر رسمي 535 ألف جنيه ، بدلا من 555 ألف جنيه، وذلك بتخفيض 20 ألف جنيه ، بينما تأتي الفئة الأعلي تجهيزًا والتي تقدم بنظام الدفع الكلي للعجلات ، والتي قدمتها تويوتا بسعر رسمي 570 ألف جنيه ، بدلا من 590 ألف جنيه، بذات نسبة تخفيض الفئة الأولى والثانية.

وتويوتا تقدم السيارة خماسية الأبواب لعملاء السوق المصري، بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.2 لتر، وذلك بقوة 114 حصانا، لتتسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر في الساعة في 10.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلو متر في الساعة، وكذلك يرتبط محرك C-HR، بناقل حركة أوتوماتيك- CVT من 6 نقلات.

والسيارة تويوتا C-HR جاءت مزودة بالعديد من وسائل الأمان ، والتي يأتي في مقدمتها فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وكذا نظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD، فضلا عن برنامج ESP للتوازن الإلكتروني ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأيضا وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى الستائر الهوائية الجانبية.

وسعيا لتوفير المزيد من الرفاهية، أضافت تويوتا إلى مقصورة سيارتها ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات وتكييف هواء أوتوماتيك ومشغل أقراص مدمجة ومدخل Aux ومدخل USB ، فضلا عن خاصية توصيل الأجهزة الذكية لاسلكياً – بلوتوث، وشاشة تحكم تعمل باللمس.

سادسا: سيارة زوتي Z300

مجموعة “IFG” أوتوموتيف للتجارة، وهي الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، أعلنت تخفيض أسعار السيارة Z300 السيدان موديل 2020، وبحسب الوكيل المصري ، تراجعت السيارة زوتي Z300 نحو 7000 جنيه في أغسطس الحالي 2019 ، ليصبح سعرها الرسمي 168 ألف جنيه ، بدلا من 175 ألف جنيه.

والسيارة زوتي Z300 سيدان ، متوافرة في الأسواق المصرية بمحرك سعة 1.5 لتر، وهو مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات ، بقوة 112 حصانا، وعزم أقصي 141 نيوتن متر.

سابعا: سيارة شيري تيجو 4

خفض الوكيل غبور ، سعر السيارة شيري تيجو 4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، والتي تأتي في مقدمة فئتين من التجهيزات بقيمة 25 ألف جنيه مصري، لتبدأ بسعر رسمي 305 آلاف جنيه ، بدلاً من 330 ألف جنيه مصري.

وكذلك خفض الوكيل غبور ، النسخة الأعلى تجهيزًا من السيارة تيجو 4 ، بنفس النسبة ، وذلك لتباع بسعر رسمي 335 ألف جنيه ، بدلاً من 360 ألف جنيه.

وتأتي السيارة شيري إلى الأسواق المحلية ، وهي مزودة بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانت، وهذا المحرك يصل بالسيارة لسرعة قصوى 210 كيلو مترا في الساعة ، وذلك بنظام دفع أمامي للعجلات، كما أنه يرتبط بناقل حركة DCT مكون من 6 سرعات.

السيارة شيري تيجو 4 متاحة بنوعين من الإطارات ، الإطار الأول مقاس 17 بوصة ، وهو يتوفر في فئة Baseline، أما الإطار الثاني فيأتي بمقاس 18 بوصة، وهو متوفر بفئة highline.

وفيما يخص أنظمة الأمان في السيارة فهي متعددة، ويأتي أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، فضلا عن ستائر جانبية متاحة بالفئة الأعلى، وكذا نظام فرامل ABS وتوزیع إلكتروني EBD للفرامل ، كما يتوفر في السيارة برنامج توازن عند المرتفعات ، ودعائم في الأبواب ضد الصدمات الجانبية ، إضافة إلى كاميرا خلفية ونظام تحذير عند تخطي السرعات المقررة ، وأيضا مصابيح شبورة أمامية وخلفية وإمكانية التحكم في المصابيح الأمامية.

والسيارة شيري جاءت بمقصورة تتميز بتجهيزات كبيرة على رأسها، بينها خاصية المفتاح ذكي، وكذا عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، فضلا عن مقاعد وعجلة قيادة مكسوة بالجلد بـ(الفئة الأعلى)، وتكييف أوتوماتيكي، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات بـ(الفئة القياسية) وتعديله كهربائيا بـ(الفئة الأعلى).

الشركة الصينية لم تغفل كذلك عن تقديم باقة ترفيه متنوعة ، يأتي في مقدمتها شاشة تحكم مقاس 9 بوصات ، فضلا عن نظام Mapping Mobile لعرض الهاتف على شاشة السيارة وUSB أمامي وخلفي، وخاصية التوصيل اللاسلكي عن طريق الـ Bluetooth.

ثامنا: سيارة زوتي Z100

مجموعة IFG أوتوموتيف للتجارة، وهي الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، أعلنت تخفيض أسعار السيارة Z100 الهاتشباك الصغيرة موديل 2020 ، حيث أقر الوكيل تخفيضات على Z100 وصلت إلى 5500 جنيه مصري، وأصبحت تباع بسعر رسمي 131 ألفا و500 جنيه، بدلا من 136 ألفا و600 جنيه مصري، ما يجعلها أرخص سيارة جديدة متاحة في السوق المحلي.

وتعمل السيارة زوتي Z100 بمحرك صغير، مكون من 3 أسطوانات سعة 1.0 لتر، كما أنه يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، بقوة 68 حصانا، وعزم أقصى 90 نيوتن متر.

تاسعا: سيارة شيري تيجو 7

عدّلت غبور أوتو ، قائمة أسعار سيارتها تيجو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم في أغسطس الحالي ، لتحصل على تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه ، حيث أصبحت السيارة تيجو 7 تباع بأسعار رسمية ، تبدأ من 335 ألف جنيه مصري، بدلاً من 365 ألف جنيه مصري، وذلك بنسبة تخفيض بلغت 30 ألف جنيه مصري.

وخفض الوكيل غبور الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة تيجو 7 خماسية المقاعد ، بنحو 25 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 365 ألف جنيه ، مقارنة بـ390 ألف جنيه مصري قبل التخفيض.

وتأتي السيارة شيري مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، وهو مرتبط بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصانا، وعزم أقصى 210 نيوتن متر ، حيث تم تزويد سيارة شيري الجديدة بوسائل الأمان الأساسية، يأتي في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، فضلا عن حساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ، و كاميرا رؤية خلفية.

والسيارة تأتي في مصر بعدد كبير من وسائل المساعدة والترفيه ، جاء في مقدمتها ، مرايا كهربائية جانبية، خاصية تشغيل السيارة دون مفتاح – ضغطة زر، مثبت للسرعة، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام، وشاشة قياس 4.8 بوصة لعرض البيانات أمام السائق، فضلا عن شاشة تعمل باللمس قياس 9 بوصات، حيث يمكن التحكم من خلالها في الأوامر الصوتية ، وتوصيلها لاسلكيًا بالهواتف الذكية، وتقنية التوصيل لاسلكيا – بلوتوث، مدخل توصيل USB، بينما تأتي السيارة “تيجو 7” على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

عاشرا: سيارة هوندا HR-V

مجموعة الفطيم للسيارات، وكلاء علامة هوندا اليابانية في مصر، أعلنت تخفيض أسعار السيارة HR-V الجديدة التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، حيث فقدت هوندا HR-V التي تم طرحها في مصر للمرة الأولى خلال العام الحالي 30 ألف جنيه من قيمتها، ليصبح سعرها الرسمي في أغسطس 505 آلاف جنيه مقارنة بـ535 ألف جنيه مصري في يوليو المنصرم.

وكيل العلامة اليابانية في مصر ، يقدم السيارة خماسية الأبواب موديل 2019 لعملاء السوق المحلي ، وذلك بفئة واحدة من التجهيزات التي تعمل بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الأسطوانات ، من سعة 1.5 لتر وبقوة 128 حصانا يرتبط بناقل حركة يعمل بتقنية CTV.

وتمتلك هوندا HR-V الجديدة مصابيح LED نهارية ، فضلا عن مصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف LED، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر ، وكذا جناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.

والسيارة تحيط ركابها بمجموعة من وسائل الأمان ، يأتي أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية ، فضلا عن ستائر جانبية ومثبتة ومحدد للسرعة وفرامل ABS المانعة للانغلاق ، فضلا عن نظام EBD والمكابح النشطة وعجلة قيادة تلسكوبية وفرامل يد كهربائية.

وعن وسائل الرفاهية في المقصورة، فهي تتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات ، إضافة إلى شاشة صوتية من قياس 5 بوصات ، وكذا مشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك ، فضلا عن مقاعد من القماش قابلة للتعديل اليدوي.

حادي عشر: سيارة فولكس فاجن باسات

الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، أعلنت تخفيضات على أسعار فئتين من أيقونتها “باسات” سيدان موديل 2019 ، وذلك بنسب تراوحت بين 10 وحتى 20 ألف جنيه، وذلك تزامنًا مع موجة تخفيضات الأسعار التي يشهدها السوق المحلي مؤخرًا ، والتي أدت إلى تراجع أسعار العديد من الطرازات التي تنتمي لعلامات تجارية مختلفة، حيث يهدف العديد من وكلاء السيارات من خلال التخفيضات، إلى تحريك عجلة المبيعات بالسوق.

والسيارة فولكس فاجن باسات موديل 2019 ، تتوفر في فئاتها المختلفة في الأسواق المصرية، وذلك بمحرك رباعي السلندرات من سعة 1.4 لتر بقوة 125 حصانا ، فضلا عن ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، كما أنها تقف على عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

وبعد الأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة القياسية من السيارة 440 ألف جنيه مصري، بدلًا من 460 ألف جنيه مصري، وذلك بانخفاض قدره 20 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية 10 آلاف جنيه مصري، ليصبح سعرها 485 ألف جنيه مصري، بدلًا من 495 ألف جنيه مصري.

والفئة الثالثة م السيارة فولكس فاجن باسات ، التي تنافس ضمن قطاع السيارات السيدان العائلية الفاخرة، استقر سعرها عند 610 آلاف جنيه مصري، وذلك دون تغيير عن أسعار الشهر المنصرم.

والسيارة الألمانية تأتي في الأسواق المصرية بالعديد من وسائل الأمان ، والتي يأتي في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام، إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، فضلا عن فوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

وتتوفر مجموعة من وسائل المساعدة في السيارة الجديدة، تصدرها كراسٍ مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، وكذا مساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، إضافة إلى عجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ، وأيضا مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ، فضلا عن نظام ذكي لركن السيارة.

والرفاهية في المقصورة تأتي متنوعة هي الأخري، ويتمثل أبرزهافي النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ، إضافة إلى مشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصات، فضلا عن مساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات ، وفتحة سقف بانورامية “بالفئة الأعلى تجهيزا”.