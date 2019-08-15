عملة بتكوين الرقمية تواصل خسائرها وتصل لأدنى مستوى لها

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نشرت وكالة رويترز الإخبارية تقريرًا اليوم الخميس، الموافق 15 أغسطس، يفيد بأن عملة بتكوين الرقمية ما تزال تواصل خسائرها، بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي لها في شهر أغسطس، أمس الأربعاء، مع إشارة متعاملين إلى عوامل تتراوح من تداولات تتم بناءً على عوامل فنية إلى مخاوف في الأسواق التقليدية تؤثر على تعاملات العملات المشفرة.

وذكر التقرير أن أكبر العملات المشفرة واصلت الهبوط بنحو 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن كانت انخفضت بنحو 7.7% في اليوم السابق، إلى أن هبطت دون مستوى 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أول أغسطس الجاري مسجلة أكبر هبوط منذ 16 يوليو الماضي، إلى أن انخفضت عملة بتكوين الرقمية في أحدث تعاملات لها بنحو 1.7% إلى 9859 دولارا.

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وكشف عدد من المتعاملون بتلك العملة الرقمية، إن من الصعب تحديد الحافز الذي أطلق تلك الخسائر، حيث يشير البعض إلى عمليات بيع ناجمة عن تداولات تتم على أساس العوامل الفنية إذ اقتربت بتكوين من مستوى 10 آلاف دولار الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

وأضاف تقرير وكالة رويترزن أنه بينما يرى آخرون، إن القلق الناتج عن هذا الانخفاض الذي سجلته أسواق الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة، يأتي بفعل مخاوف من حدوث ركود قد انتقل إلى العملات المشفرة، على الرغم من أن الكيفية الدقيقة لارتباط العملة الرقمية بأسواق الأسهم أمر محل جدل.

وكان الأسبوع الماضي، قد شهد ارتفاع عملة بتكوين الرقمية فيما انخفضت الأسهم، وهو ما حفز بعض المتحمسين لها بالقول إنها تتحرك مثل الملاذ الآمن بطريقة مشابهة للذهب أو الين الياباني، لكن أطرافا في السوق قالوا إن المكاسب تعكس قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة أكثر من أي ملاذ آمن، كذلك تراجعت أيضا عملات مشفرة أخرى رئيسية من بينها إيثريوم، وريبل، والتي عادة ما ترتبط بقوة بعملة بتكوين وفق ما ذكرت الوكالة.