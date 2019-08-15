“بلومبرج” تتوقع أن يواجه العالم حالة ركود اقتصادي قريبًا.. تعرف على السبب

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نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريرا يفيد إن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما قد شهد تراجع يصل لأقل من 2% لأول مرة، كذلك فقد تجاوزت قيمة الديون ذات العائد السالب في العالم نحو 16 تريليون دولار.

وأضافت الوكالة في تقرير لها المنشور اليوم الخميس، الموافق 15 أغسطس، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضًا قد انخفض عن العائد على السندات لأجل عامين، وهو ما يعتبر نذير ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الـ 18 شهرا المقبلة.

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ولفت التقرير إلى أن هذا التوقع الذي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يشير إلى أن النمو العالمي يتباطأ، وهو ما عززته البيانات الاقتصادية الصينية والألمانية الضعيفة.

وأوضحت الوكالة أن ما يسمى بانقلاب منحنى العائد على السندات قد أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وصفه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه “جاهل” .

ومن جهته قال نادر النعيمي رئيس الأسواق الديناميكية في إيه إم بي كابيتال إنفستورز في سيدني، عبر تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية: “نحن نتجه نحو ركود عالمي والبنوك المركزية ليس لديها الكثير من الذخيرة لمواجهته”.

وأضاف النعيمي: “الصدمة الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية أزاحت أساسا ما تفعله البنوك المركزية، وهذه بعض الإشارات من انعكاس منحنى العائد”.

وأوضح التقرير المنشور اليوم أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما قد شهد انخفاض بمقدار ست نقاط أساس، ليصل إلى 1.9623% في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاضه بمقدار 15 نقطة أساس في اليوم السابق الاربعاء.

يأتي هذا في الوقت نفسه، الذي تراجع فيه عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لأقل من مستواه بمقدار 1.3 نقطة أساس من سعر العائد على السندات لأجل عامين اليوم الخميس.

ويتحدث برافين كوراباتي كبير استراتيجي المعدلات العالمية لدى مجموعة جولدمان ساكس، حول التوقع بركود اقتصادي عالمي حيث إن البيانات الأوروبية والصينية السيئة كانت السبب وراء ارتفاع السندات العالمية”.

هذا فيما أشارت وكالة بلومبرج إلى أن هناك مؤشرات أخرى تدل على أن الركود الاقتصادي أتً لا محالة ، وهو أن الفرق بين العائد على سندات الخزانة لمدة 3 أشهر، و10 أعوام انقلب في مارس الماضي، وكان سلبيا معظم الوقت منذ ذلك الحين، مما أثار قلق المستثمرين الذين توقعوا أن المنحنى سوف يزداد مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وحسب ما جاء بتقرير وكالة بلومبرج،فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى باللوم بشأن “منحنى العائد المقلوب المجنون” بشكل مباشر على البنك المركزي الأمريكي، الذي يعتقد أنه رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.

كا نشرت وكالة رويترز، في وقت سابق تقرير تحدثت فيه عن تعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات كثيرا في يوليو الماضي، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.

كذلك فقد كشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعييشهد حالة تباطؤ ملحوظ وصل إلى 4.8% في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع أجرته رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير عام 2002، كما توقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8% مقارنة مع يونيو الماصي عندما سجل معدل نمو 6.3%.

ووفق تقرير رويترز فقد أظهرت البيانات أن تراجع الصادرات أدى لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، حيث تضررت شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية، والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بمعدل 0.1% على أساس فصلي، وهذا هو ما يتزامن مع استطلاع كانت قد أجرته رويترز لآراء محللين، حيث أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.

كذلك كشفت بيانات صادرة من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، أمس الأربعاء، أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9% في الربع الأول.

وفيما يخص هذه النسبة لعام 2019 بأكمله، فإن المحللين يتوقعون أن يسجل الاقتصاد الألمانى نموًا لا تتجاوز نسبته 0.5%، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي نفس السياق، أضافت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الجمعة الماضي،أن اقتصاد بريطانيا قد تراجع بمعدل فصلي بلغ 0.2% وهو أول انكماش منذ 2012. وعلى أساس سنوي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.2% من 1.8% في الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ بداية 2018 .