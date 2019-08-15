الرئيس يوافق على قرض لتجديد الخط الأول للمترو من بنك الاستثمار الأوروبي

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أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً صدر تحت رقم 76 لعام 2019، والذي جاء فيه الموافقة على اتفاق حكومي بين الدولة المصرية، وبين بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن العمل على تطوير، وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة.

ويتيح بنك الاستثمار الأوروبي بمقتضى هذا الاتفاق، أن يمنح الدولة المصرية قرضاً تبلغ قيمته ما يقرب من 350 مليون يورو، يذكر أن الاتفاق قد تم توقيعه في فيينا خلال تاريخ 18 من شهر ديسمبر لعام 2018.

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وقد تم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، بعددها الصادر، اليوم الخميس.

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