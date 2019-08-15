خلال 15 يوما.. أسعار الذهب تقفز إلى 43 جنيها للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري بمقدار نحو 43 جنيهًا للجرام، وذلك بعدما تأثر بزيادة الأسعار العالمية، ليسجل سعر الجرام خلال هذا الشهر مستويات قياسية لم يصل إليها في مصر من قبل.

ويرصد “مصر 365” حركة أسعار الذهب خلال النصف الأول من الشهر وفقًا لعيار 21 على النحو التالي:

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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات شهؤ يوليو نحو 657 جنيهًا، ثم سجل في 3 أغسطس نحو 663 جنيهًا، وسجل في 6 أغسطس نحو 669 جنيهًا، أما في 9 أغسطس سجل عيار 21 نحو 685 جنيهًا، وفي 12 أغسطس سجل 685 جنيهًا، ليصل في 15 أغسطس إلى نحو 700 جنيهًا.

حيث وصلت قيمة الزيادة إلى نحو 43 جنيهًا في 15 يومًا، بنسبة تصل إلى 6.5%.