سعر الدولار يرتفع في 3 بنوك ويستقر في 7 بنهاية تعاملات اليوم الخميس

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ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح في 3 بنوك، فيما استقر سعر الدولار في 7 بنوك أخرى.

حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية بمقدار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في البنك العربي الأفريقي إلى نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار الأمريكي بمقدار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

كما واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره في بنكي الإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكي أيضًا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.