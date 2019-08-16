ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

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وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قرشا واحدا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي واليورو.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري أيضا، ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، حيث سجل أمس الخميس 16.52 جنيه للشراء، بينما وصل إلى 16.62جنيه للبيع .

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وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.28 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

وبقيمة قرشين، تراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني واستقر سعر بيعه، ليسجل أمس 19.95 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي أمس 54.30 جنيه للشراء و54.64 جنيه للبيع، مقابل 54.27 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال القطري قرشا إلى 4.29 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 4.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.