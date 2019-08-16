تمويل يصل إلى مليون جنيه.. شروط وإجراءات قرض السيارة الجديدة في 6 بنوك

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تقدم أغلب البنوك برامج متنوعة لعملائها، من بينها برنامج تمويل شراء السيارات الملاكي الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، وذلك عن طريق محددات مختلفة عن قروض الموظفين بالقطاع العام والخاص.

وتحدد البنوك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بمن يمتلكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية أي بضمان مشروع مثل المحلات التجارية أو العيادات أو المحامين أو الصيادلة وغير ذلك من الذين يمتلكون مشروعات قائمة.

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وتختلف بعض الشروط من بنك لآخر، مثل مرور فترة محددة على المشروع تصل إلى عامين كحد أدنى للموافقة على القرض.

ويقدم العميل أثناء طلب القرض من البنك، صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع وإيصال مرافق حديث وصورة من عقد مكان المشروع وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو عام في بعض الأحيان وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي.

ويستعرض “مصر365” شروط الحصول على قرض السيارات الجديدة الملاكي لأصحاب المهن والأعمال الحرة في 6 بنوك على النحو التالي:

أولًا: البنك الأهلي

تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه في بعض الحالات.

تتراوح مدة سداد القرض من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة.

تصل نسبة المصاريف الإدارية إلى 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعميل 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

كما يشترط ألا يقل سن العميل عن 25 عاما ولايزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يوفر البنك تمويل بنسبة تصل 70%من إجمالي سعر السيارة باستثناء السيارات الصيني 50%.

ثانيًا: بنك الإسكندرية

تتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

تتراوح مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 3 سنوات للسيارات الصيني وتصل إلى 5 سنوات للسيارات العادية و7سنوات للسيارات الفارهة المرسيدس وبي إم دبليو.

تتراوح نسبة الفائدة بين 19% إلى 21% متناقصة حسب نسبة تمويل البنك للسيارة.

تصل نسبة تمويل البنك 70% من إجمالي ثمن السيارة.

تصل نسبة المصاريف الإدارية إلى 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4 آلاف جنيه كحد أدنى.

كما يشترط ألا يتجاوز سن العميل 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

ثالثًا: بنك أبوظبي الأول

تتراوح قيمة القرض من 50 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

تتراوح مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 7 سنوات كحد أقصى.

تتراوح نسبة الفائدة بين 21% إلى 23.5% حسب مدة القرض ونوع المهنة.

تصل نسبة تمويل البنك للسيارة إلى 70% من إجمالي سعر السيارة.

تصل نسبة المصاريف الإدارية إلى 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

يشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 15 ألف جنيه.

كما يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

رابعًا: مصرف أبوظبي الإسلامي

تتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى.

تتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى.

تصل نسبة هامش ربحية البنك إلى 12.5%.

يقدم البنك تمويل بنسبة تصل 70% من إجمالي ثمن السيارة.

تصل نسبة المصاريف الإدارية إلى 1.5% من إجمالي قيمة السيارة.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4 آلاف جنيه.

يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولايزيد على 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

خامسًا: بنك القاهرة

تتراوح قيمة التمويل بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

تتراوح مدة سداد القرض بين عام وتصل إلى 7 سنوات.

تصل نسبة الفائدة إلى 30% لأصحاب المهن الحرة في بعض الأحيان .

تصل نسبة المصاريف الإدارية إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط أن يترواح سن المقترض بين 21 عاما إلى 65 علما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 1500 جنيه.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.

سادسًا: البنك العربي

يقدم البنك قرض يصل إلى 675 ألف جنيه كحد أقصى.

تصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة .

يقدم البنك تمويلا يصل إلى 70% من إجمالي ثمن السيارة.

تصل نسبة المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز سن المقترض 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 6 آلاف جنيه شهريا.